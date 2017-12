General Electric elimina 12.000 puestos de empleos en el mundo

General Electric (GE) anunció ayer la eliminación de 12.000 puestos de trabajo en su rama de energía GE Power, en medio de un amplio plan de reestructuración con el que busca ahorrar en total US$ 3.500 millones en un año.



La mayoría de los recortes se harán fuera de Estados Unidos, indicó sin dar detalles el conglomerado industrial estadounidense, sumido en problemas financieros.



"Esta decisión es penosa pero necesaria para que GE Power pueda reaccionar a la desaceleración del mercado de la energía, que genera menos volumen tanto en productos como en servicios", explicó Russel Stokes, jefe de GE Power.



GE Power, que no anticipó la caída de precios de la electricidad en el mercado al mayor y el colapso de los pedidos de turbinas, quiere ahorrar US$ 1.000 millones en costos estructurales en 2018.



La filial generó un volumen de negocios de US$ 27.000 millones el año pasado y empleaba a inicios de este año 57.000 personas, casi una quinta parte de los 295.000 empleados con que General Electric contaba a fines de 2016.



Al eliminar 12.000 empleos, GE Power reduce su fuerza laboral en 21%.

GE no está sola. Su rival, el grupo alemán Siemens, anunció el mes pasado que se desprendería de 6.900 empleos, principalmente en su rama de energía.



Los mercados energéticos tradicionales, como el gas y el carbón, atraviesan una desaceleración: los volúmenes caen de manera significativa tanto en productos como en servicios, debido especialmente a la sobrecapacidad, una baja tasa de utilización, aumento en el número de cierres de plantas termoeléctricas y el desarrollo de energías renovables.



Esos problemas afectan fuertemente los resultados financieros de GE, que vio sus dividendos de noviembre divididos en dos.



El nuevo presidente, John Flannery, decidió en ese contexto, reenfocar al grupo en tres actividades -aeronáutica, salud y energía- y vender US$ 20.000 millones en activos, incluyendo la rama de transporte y el sector tradicional de electricidad, emblema de la compañía desde sus inicios hace 125 años.



