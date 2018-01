General Electric se volverá un negocio más pequeño

General Electric Co se reducirá drásticamente para focalizarse en los sectores de aviación, energía y asistencia médica, en momentos en que el conglomerado más famoso de Estados Unidos intenta revivir el precio de sus acciones tras una década y media de estancamiento.



En un plan revelado ayer por el nuevo presidente ejecutivo John Flannery, GE recortó a la mitad su proyección de ganancias y sus dividendos, lo que generó una caída del 2,7% en las acciones ante la preocupación sobre cómo la empresa reducida generará efectivo para justificar su valuación.



“Por los números, vemos un desempeño operativo estructural que está por debajo del plan y, actualmente, una curva de expectativas consensuadas que creemos que permanece demasiado elevada”, dijo Stephen Tusa, analista de JPMorgan.



El papel de GE es el de peor desempeño este año entre los que componen el índice Dow Jones y hasta el cierre del viernes ha acumulado una caída del 35%.



Si bien el nuevo enfoque de la compañía probablemente conlleve la venta de US$ 20.000 millones en activos, GE no detalló de qué parte de su negocio planea deshacerse.



El recorte en los dividendos, apenas el tercero en los 125 años de historia de la empresa y el primero por fuera de un contexto de crisis financiera internacional, le ahorraría unos US$4.000 millones anuales.



GE estima un flujo de efectivo ajustado en 2018 de US$6.000 millones a US$7.000 millones, por encima de una proyección de US$3.000 millones para el 2017.



La iniciativa de hacer de GE un negocio más pequeño y ágil es un cambio radical desde el enfoque multisectorial de los expresidentes ejecutivos Jack Welch y Jeff Immelt. Los cambios de Flannery son contrarios a la visión de Immelt de una compañía “industrial digital” que desarrolla software para administrar y optimizar los motores, locomotoras y otros productos de GE.



La nueva estrategia es un punto de inflexión para la empresa, que por décadas se expandió como un conglomerado con diversos intereses en medios, energía, finanzas, aviación, ferrocarriles, motores marinos y químicos.



GE estimó ganancias ajustadas de US$1 a US$1,07 por papel, comparado con una proyección previa de US$2 por acción y de un pronóstico de Wall Street de US$1,16 , según Thomson Reuters.



La empresa redujo ayer sus dividendos trimestrales de 24 a 12 centavos por acción desde diciembre, luego de haberlo hecho previamente sólo dos veces: luego de la Gran Depresión y tras la crisis financiera del 2007-2009.

