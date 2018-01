Una guía para los disfrutadores del verano

Por fin llegó el verano y con él la temporada de sol y playa que todos disfrutan. Es el momento ideal para relajarse, salir a comer, a bailar, practicar deportes al aire libre, pasear, e incluso ponerse al día con la lectura postergada.



En este contexto, Itaú presentó #disfrutadores de verano, su programa de beneficios para la temporada, que incluye descuentos en los mejores restaurantes, cafés, bares, heladerías y librerías de Punta del Este, La Paloma y La Pedrera. La presentación de esta nueva campaña se realizó en el Hotel L’ Auberge de Punta del Este, y en él estuvieron autoridades del banco, periodistas, influyentes chefs y el escritor uruguayo Hugo Burel.



“El nombre ‘disfrutadores de verano’ se debe a que si bien los clientes del banco disfrutan de beneficios todo el año, el verano es la época donde este concepto de salir, divertirse y pasarla bien se potencia”, explicó durante el evento Lucía Cabanas, gerente de marketing de Itaú.



Este programa se podrá aprovechar hasta el 1 de marzo e incluye a todos los clientes regionales del banco, por lo que los turistas de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay que llegan al país también podrán aprovechar estas oportunidades.



Bicicletas y Golf

Durante el evento se detallaron los principales beneficios, entre los cuales se incluyen las tradicionales bicis Itaú, que con su color naranja ya forman parte del paisaje del verano.



“Uno de los pilares de Itaú es la movilidad urbana. Por eso, por quinto año consecutivo el banco ofrece las bicis en forma gratuita, con el objetivo de promover hábitos saludables e impulsar mejoras en la circulación vial”, explicó la gerente de marketing.



Más de diez mil personas utilizaron las bicicletas naranjas el verano pasado, y para esta temporada se espera que el número sea aún mayor. Tanto bicis para adultos como para niños pueden encontrarse todos los días de 8 a 20 horas en la sucursal Itaú de Roosevelt y los restaurantes Miró en la península y Mía Bistró en la Parada 19.



El plan también contará con beneficios para los amantes del golf. Punta del Este posee los mejores greens del país, con instalaciones de primer nivel y paisajes espectaculares, en los que los clientes de Itaú se benefician con importantes descuentos en el Cantegril Country Club y La Barra Golf Club.





Delicias y experiencias



Durante la apertura de #disfrutadores del verano, hubo un espacio dedicado a la gastronomía, con reconocidas chefs que dieron consejos y hablaron de sus principales propuestas. María Elena Marfetán del restaurante Lo de Tere, Lucía Sosa de El Abrazo, y Verónica Rucks de Mía Bistró hablaron sobre platos con ingredientes autóctonos, y destacaron al cangrejo sirí y las algas frescas entre las principales tendencias que se imponen en esta temporada.



También hubo lugar para recordar uno de los descuentos históricos de Itaú: el 25% en restaurantes y cafés. Según Cabanas, la propuesta de lugares donde comer y tomar el té se renueva todos los años, y para estos meses más de treinta restaurantes cuentan con los beneficios del programa. Además, los clientes Itaú Personal Bank e Itaú Personnalité contarán con un beneficio adicional en Mía Bistró, Bodegas Garzón, El Abrazo, Narbona y Fasano. Restaurantes que más que un lugar para comer, constituyen verdaderos paseos.



Para complementar esta oferta gastronómica, está la promoción de 2x1 en Freddo. Además de su identificable calidad artesanal, la gran ventaja de esta cadena es que tiene presencia en toda la ciudad. No importa en qué parte de Punta del Este uno se encuentre, siempre estará a cinco minutos de la heladería.







Opciones para la noche

En un intento por captar a un público más joven, en estos meses se suman al programa nuevos bares y pubs. En el puerto, los clientes de Itaú Volar contarán con descuentos en Chivipizza y Capi Bar, y en la Barra y Manantiales podrán disfrutar de los mejores platos y tragos en Barra Garden, Bigote, Casa Babel, Manantiales Point y Master House.



En este mismo espíritu, #disfrutadores de verano se extiende por primera vez a Rocha. En La Pedrera, los clientes con Itaú Volar contarán con beneficios en los restaurantes Petisco y La Negra, La Pé y el Parador El Desplayado; y en La Paloma los encontrarán en La Folie, Punto Sur, Arrecife y Orishas.



Literatura por Instagram

En una apuesta a la lectura en modo alternativo, Itaú presentó Una Ola Perfecta, la nueva novela digital de Hugo Burel. El escritor uruguayo, autor de reconocidas obras como El corredor nocturno y El Club de los Nostálgicos, y ganador de varios premios internacionales, aceptó el desafío del banco de escribir una novela a través de posteos e Instagram stories.



Para idear este relato Itaú le marcó a Burel dos pautas: que la historia transcurriera en verano y en el Cabo Polonio. Y a partir de la imagen de una tabla de surf perdida en el agua que le llegó como inspiración, el escritor desarrolló una historia tan sencilla como atrapante, en la que combina la rusticidad del Cabo con la fuerza de las redes sociales.



El argumento es el siguiente: Gonzalo “Duke” Monti es arrastrado por el mar junto a su tabla naranja. Treinta años después, un joven se topa con esa tabla en la Playa Sur del Cabo, y al llegar a su casa su padre la reconoce y le cuenta que él era uno de los surfistas que acompañaba a Duke cuando desapareció. Este descubrimiento genera una trama en la que participan distintos personajes que buscarán averiguar qué pasó hace treinta años.



La historia se divide en 39 posteos que se publicarán en el Instagram de Itaú y serán acompañados por imágenes de la reconocida fotógrafa Tali Kimelman, las cuales según Burel son muy valiosas, ya que establecen un código de imágenes que enriquece el texto sin caer en lo literal.



El escritor explicó que para desarrollar esta obra tuvo que limitarse a textos menores a 600 caracteres sin guiones ni puntos y aparte. Pero eso no le impidió encariñarse con sus personajes. Como Paula Hernani, la periodista argentina que llega al Cabo de vacaciones, pero su olfato la obliga a investigar el misterio de la tabla; o Marcelo, el salvavidas de Playa Sur que se vincula con Paula.



Para finalizar, Burel dijo que si bien no tenía Instagram, la propuesta lo motivó de inmediato, porque implicaba transitar por un territorio desconocido y regido por leyes estrictas. “Escribir esta novela fue de las experiencias más estimulantes que he tenido, por lo original. Ojalá que esto inicie un nuevo género: la novela en Instagram. Eso sería algo fantástico. Porque en definitiva es literatura, y puede lograr que los chicos se interesen en leer”, concluyó.



La novela comienza a partir del 8 de enero y se podrá seguir en tiempo real en el Instagram de Itaú: @ItauUruguay. Y para quienes gustan leer en forma más convencional, Itaú cuenta con importantes descuentos en las librerías El Virrey y Libros Libros.