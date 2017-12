Icónicas sopas Campbell se aventuran con las ventas online

Con más de 148 años de historia en el cuerpo, la reconocida compañía de alimentos Campbells Soup Co. -inmortalizada y popularizada por la obra de Andy Warhol en 1962- ha decidido innovar en su modelo de negocios incursionando en el prometedor y lucrativo mundo del e-commerce.



La firma estadounidense combatirá el mal momento financiero de los últimos tres años y la baja afluencia de los norteamericanos a las cadenas de supermercados con un programa piloto que comenzará el próximo mes y que entregará a domicilio sopas premium de la firma.



Las ventas de la compañía no pasan por un buen momento, luego de no mostrar alzas desde 2014, pese a las fuertes inversiones que ha realizado la firma para rejuvenecer su imagen y ampliar su catálogo con productos más gourmet y con ingredientes locales.



Campbell ya había incursionado indirectamente en el mundo de las ventas online , dado que su sopa de pollo y fideos es una de las más vendidas en el portal de Amazon. Sin embargo, la nueva iniciativa permitirá a la firma contactarse directamente con sus clientes a través de su propia plataforma y despachar desde sus propios almacenes.