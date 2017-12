El ingrediente más codiciado: el valor de las trufas superan los US$ 3.000 por kilo

Conocidas como uno de los más exclusivos y caros ingredientes en el mundo, las trufas blancas provenientes de Italia serán mucho más preciadas durante esta temporada.



La escasa lluvia durante el otoño europeo afectó, en gran medida, la producción de este hongo, que crece de manera silvestre en los bosques de la región y que es utilizado en todo tipo de preparaciones -desde risotto hasta pizza- en los mejores restaurantes del mundo, los que ahora deberán pagar más para obtenerlo.



Si hace solo un año, un kilo de este producto se transaba en los mercados de Nueva York a US$ 1.300 por kilo, el precio se ha duplicado este año, con valores que van entre los US$ 2.800 y US$ 3.200 por la misma cantidad, además de ser cada vez más raro encontrar ejemplares de gran tamaño a la venta.