Lionel Messi entra al mundo de las monedas digitales: es la cara de una nueva emisión

Semanas agitadas en el universo de las criptodivisas y no sólo por el monumental ascenso del bitcoin hasta los US$ 16.000. A la larga lista de celebridades de la televisión, la música y el deporte que han prestado su rostro para darle visibilidad la oferta inicial de monedas de compañías tecnológicas -también conocidas como ICOs, por sus siglas en inglés- acaba de sumarse un nombre de peso, el del argentino más famoso del mundo: Lionel Messi.



"Feliz de sumarme al proyecto de SirinLabs y su blockchain", escribió "La Pulga" a sus más de 84 millones de seguidores en Instagram. Esta compañía está a cuatro días de emitir una criptomoneda propia para financiar el lanzamiento de Finney, una gama de smartphones y computadoras personales de código abierto cargados con una suite de herramientas de ciberseguridad que otorgarán acceso seguro a la blockchain.



"La generación actual de dispositivos inteligentes compromete la seguridad del usuario", dice Sirin Labs en su sitio web. "El enfoque está abrumadoramente en la experiencia del usuario, a un alto costo en materia de fraude y delito cibernético. Creemos que la economía digital del futuro no puede tolerar esta disyuntiva: la arquitectura de los dispositivos exige un cambio de paradigma que permita una verdadera seguridad", añade.



La mecánica de los ICOs es similar a la de las ofertas públicas de acciones (IPOs): un grupo de desarrolladores emite una nueva criptomoneda en Ethereum con el objetivo de financiar la creación de un producto.



La falta de regulación centralizada en torno a este tipo de operaciones, que ya han recaudado casi US$ 3.800 millones este año, ha llevado a varios analistas a decir que se trata de un "salvaje oeste" de las finanzas. Cabe señalar que se han detectado numerosos riesgos de estafa en este tipo de inversión y que incluso el regulador financiero europeo advirtió a los inversores en noviembre que representaban un alto peligro de pérdida de capital.



Quienes inviertan sus bitcoins o ethers recibirán como recompensa una participación en estas compañías embrionarias. Luis Suárez, el boxeador Floyd Mayweather y la heredera Paris Hilton se cuentan entre los influencers famosos de estas iniciativas.