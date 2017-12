Marca uruguaya permite diseñar ropa deportiva con pocos clics

“Armá tu diseño”. Este es el concepto detrás de BULK, una empresa uruguaya de diseño y confección de ropa deportiva que funciona hace casi dos años en el mercado local. Mediante el sitio web de la firma, uno puede crear el vestuario de sus sueños, sin tener conocimientos previos de Photoshop u otro programa similar.



Funciona de la siguiente manera: uno ingresa al sitio web, elige el deporte para el cual desea diseñar la prenda y su estilo. Una vez seleccionadas las mangas, cuello y puño, elige los colores y los logos a incluir. Por último, el cliente envía el diseño y en 24 horas recibirá por mail su cotización.



Bulk -que viste a ligas amateur de fútbol, básquetbol, hándbol, hockey y rugby- fue pionero en Uruguay en incorporar este servicio de personalización. Los socios fundadores de Bulk, Adriana Reigia y Diego Aguirre, remarcaron en este punto que en el caso de que el comprador no encuentre en la web un estilo o modelo que le guste, puede enviar un boceto de la prenda y se le confeccionará tal como la quiera.



Uno de los aspectos claves para posibilitar esta flexibilidad es que toda la cadena de producción es interna. Los pedidos se realizan de forma online y en el local en Pocitos (Francisco Muñoz 3036) realizan la sublimación, los cortes y confección de la ropa.



Además esto les permite manejar los tiempos y cumplir con los plazos de entrega estipulados con el cliente.



“Nosotros dijimos que ese tenía que ser nuestro diferencial: entregar en tiempo y forma y con un producto de calidad”, subrayó Reigia.



Por su parte, Aguirre agregó que esto es una gran ventaja. “Las riendas de la cadena productiva las tenemos nosotros. Eso nos permite responder al cliente y saber a qué nos podemos comprometer y a qué no. Es un plus muy grande”, acotó.



El hecho de que los pedidos se realicen a través del sitio web amplía su espectro de compra. Existen muchos clientes del interior que adquieren su indumentaria, que es enviada a todo el país a través de la agencia de transporte DAC. El mínimo para hacer el pedido son 10 ejemplares de cada prenda y el tiempo de realización unos 20 días.



“La calidad es un diferencial, el método de comercialización y personalización una innovación en nuestro país “ afirmó Reigia. Esto es posible en gran medida por la maquinaria de última tecnología con la que cuentan como por ejemplo Brother en máquinas de coser y Mimaki en sublimación.



Por otra parte, muchos equipos recurren al apoyo de sponsors para hacer la indumentaria. A través de este servicio los equipos pueden utilizar esta herramienta para mostrarle gráficamente dónde iría su logo y cómo quedaría, proceso en el que antes se recurría a la imaginación.



Apuesta nacional

La insignia de Bulk es la industria nacional. Apuestan en lo posible a usar tejidos producidos en Uruguay. “Nos sale un poco más caro, pero apostamos a que crezca toda la industria productiva nacional”, subrayó Aguirre.



El apoyo a la comunidad es clave para los socios fundadores de Bulk. De hecho, la empresa dona los desperdicios de papel a Redpapel, que lo recicla y convierte en materiales para la escuela pública. Asimismo, los recortes de tela se donan a una fundación, donde utilizan esa materia prima para crear accesorios para el cabello.



Por otro lado, la empresa se enfoca en el desarrollo de su personal. Por tal motivo, el año pasado se desarrolló un ciclo de talleres con una psicóloga social que trabajó con los empleados en cómo adaptarse a los cambios del mercado laboral en el marco del paradigma de la complejidad y entender la importancia de adquirir competencias blandas o transversales.



Para continuar desarrollándose en esta área, proyectan para 2018 iniciar la transformación de Bulk para convertirla en empresa B, organización que utiliza el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales.