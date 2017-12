McDonald's a un dólar avivará guerra de precios entre cadenas de comida rápida

McDonald's Corp dijo el lunes que reintroducirá al mercado nuevos menús de US$ 1, US$ 2 y US$ 3 a comienzos de enero, en medio de una batalla entre las cadenas de comida rápida para conquistar consumidores.



La decisión de McDonald's se produce en medio de una renovada guerra de precios entre empresas como Taco Bell y Dunkin' Donuts.



McDonald's abandonó su popular "Menú por US$ 1" en 2013 debido a que sus locales franquiciados sostenían que vender la hamburguesa con queso a ese precio erosionaba sus ganancias.



Los nuevos menús incluyen gaseosa de cualquier tamaño y una "cheeseburger" por US$1, bebida y un McDouble de tocino por US$ 2, y "Happy Meals" con una "cheeseburger" triple por US$ 3, dijo la compañía.

RELACIONADAS McDonald’s como un agente de cambio en Latinoamérica By Raúl Soarez Netto McDonald’s como un agente de cambio en Latinoamérica McDonald’s como un agente de cambio en Latinoamérica McDonald’s atiza la «batalla del café» By EL PAIS McDonald’s atiza la «batalla del café» McDonald’s atiza la «batalla del café»