Nominado para presidir la Fed cree probable subir tasas en diciembre

Jerome Powell, nominado para presidir la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, dijo el martes que existen fuertes posibilidades de aumentar las tasas de interés en la reunión que sostendrá la entidad en diciembre.



En su audiencia de confirmación ante un comité del Senado, Powell dijo que "las razones para subir las tasas de interés en la próxima reunión están tomando forma".



Al tiempo que expresó que la decisión será tomada en la reunión de política monetaria de los días 12 y 13 de diciembre, afirmó que "las condiciones (de la economía) sustentan hacer eso".



La declaración sorprendió por lo contundente, aunque no por el contenido, por cuanto miembros de la Fed ya venían diciendo que quieren subir gradualmente las tasas y entre los analistas hay casi unanimidad en cuanto a que en diciembre se dispondrá el tercer incremento del año.



Si bien la inflación se mantiene muy por debajo de la meta de 2% y prácticamente no hay presiones salariales, otros datos económicos marcan un sólido crecimiento económico y un desempleo bajísimo de 4,1%.



Powell estimó que la economía se encamina a tener una tasa de desempleo de menos de 4%; algo jamás visto desde finales de 2000.



Esa imagen de baja inflación y sostenido crecimiento ha complicado las decisiones de la Fed, pero en su testimonio Powell dijo que con la solidez económica actual "es hora de normalizar las tasas" gradualmente.



A comienzos de mes, el presidente Donald Trump nominó a Powell para relevar a Janet Yellen, cuyo mandato al frente de la Fed expira en febrero. Es la primera vez en 40 años que un presidente no mantiene al titular de la Fed.



Powell dijo a los senadores que la política de tasas bajas aplicada durante la gestión de Yellen sirvió para el buen desempeño de la economía.



Yellen, primera mujer en presidir la entidad, ejerce su mandato de cuatro años desde 2014 y desde entonces supervisó la recuperación económica de Estados Unidos.



Yellen ya ha dicho que dejará la Fed aun cuando podría seguir integrándola hasta 2024 como miembro de la junta de gobernadores.



Con el retiro de Yellen, Trump podrá llenar a su gusto los cuatro cargos que quedan vacantes en la junta de la Fed que tiene siete integrantes. Con esas nominaciones, el presidente tiene chances de dejar su marca en la conducción de la mayor economía del planeta.



Powell es visto como una opción centrista para el cargo en comparación con los otros candidatos que estaban en consideración. También se lo considera proclive a atenuar las regulaciones que rigen el sistema financiero desde la crisis de 2008.



En su declaración, Powell destacó los esfuerzos de la Fed para ajustar las regulaciones a fin de que no resulten una carga, especialmente para los bancos más pequeños.



Rechazó afirmaciones de senadores demócratas según las cuales reducir las reglamentaciones es dar un paso atrás.



A su juicio las reglamentaciones y supervisiones tornaron más "resiliente" al sistema financiero de Estados Unidos y la economía ya no corre el riesgo de que el Estado deba salir al eventual rescate de bancos considerados "demasiado grandes como para quebrar".



Powell eludió reiterados pedidos de comentar la reforma impositiva propuesta por la administración para reducir impuestos y dinamizar la economía. Alegó que la Fed no se involucra en la política fiscal.



Indicó que cuando las nuevas normas tributarias sean aplicadas la Fed las incorporará en sus análisis. No obstante indicó que la entidad está "preocupada por la sustentabilidad de la política fiscal en el largo plazo".