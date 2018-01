Norwegian avanza con su modelo low cost en Argentina

Cuando la compañía de low cost Flybondi anunció su plan de negocios no fueron pocos los que miraron con desconfianza la intención de volar desde El Palomar. Un año después, una de las empresas de low cost más grandes del mundo se anoto para sumarse a la iniciativa.



Según pudo saber La Nación, Norwegian tiene en carpeta destinar parte de su operación a El Palomar. "La empresa está considerando fuertemente operar también desde allí", dijo Ole Christian Melhus, el CEO de Norwegian Air Argentina, respecto del aeropuerto ubicado en la zona Noroeste del gran Buenos Aires.



De acuerdo a los borradores de Norwegian, la idea sería apuntar al segmento corporativo para vuelos desde Aeroparque, al segmento que busca tarifas más bajas para vuelos desde El Palomar, y al quienes hacen vuelos internacionales desde Ezeiza, en conexión con la red ya existente de Norwegian en el resto del mundo.



Actualmente, la empresa de low cost Noruega ya anunció que empezará a volar entre Buenos Aires y Londres en febrero y ya tiene a la venta los pasajes. Además, pidió un centenar de rutas para iniciar la operación de cabotaje.



"En el caso de que el gobierno decidiera posicionar El Palomar como un aeropuerto de bajo costo, Norwegian definitivamente lo apoyaría. Sería el primero de la región", confirmó Melhus.



De esta manera, la empresa noruega se sumó a la intención de Flybondi que ya anunció que su aeropuerto metropolitano será El Palomar.



La pregunta que está sin contestar es quién pondrá el dinero para la estación que hay que construir y quién operará la termina aérea.



En principio, Flybondi había presentado un proyecto de participación público privado para construir a su riesgo la estación de pasajeros y luego explotarla. Pero la carpeta no prosperó. Allí confluyen jurisdicciones civiles y militares. De hecho la Fuerza Aérea tiene allí una base desde la que operan, por ejemplo, los Hércules, entre ellos, uno que fue recientemente puesto en valor.



No resulta fácil desde lo regulatorio entregar una estación militar a un privado en concesión. Entonces se empezaron a buscar otras alternativas, siempre pensando en un aeropuerto de bajo costo.



Fue cuando empezaron las conversaciones entre Aeropuertos Argentina 2000 y el Gobierno para ver qué esquema se podría armar para la construcción de una estación.



En medio, hubo algún amague de abogados cercanos a la Fuerza Aérea que pensaron en presentar un amparo.



Actualmente no hay una decisión tomada, pero una mesa ingrada por los ministerios de Transporte y de Defensa, además de la Fuerza Aérea, dibujan en un tablero todas las posibilidades como para que la base militar tenga operación comercial.

RELACIONADAS Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local By EL PAIS Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local By EL PAIS Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local By EL PAIS Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local By EL PAIS Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local Las aerolíneas low cost ya piden pista en el terreno local "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay By EL PAIS "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay By EL PAIS "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay By EL PAIS "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay By EL PAIS "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay "Low cost" se aprontan para viajes a Uruguay