Apple obliga a Tim Cook a viajar en avión privado y casi duplica su sueldo

La firma tecnológica Apple obligó este año a que su consejero delegado, Tim Cook, viaje en avión privado en sus desplazamientos de negocios y personales, además de casi duplicarse el sueldo, según publicaron ayer medios locales.



En una comunicación remitida a la Comisión del Mercado de Valores (SEC), Apple explica que esta decisión se implementó con base en criterios de "seguridad y eficiencia" teniendo en cuenta el destacado perfil público de su máximo ejecutivo.



La empresa californiana detalló a la SEC que en su ejercicio fiscal 2017 destinó unos US$ 93.000 para los viajes personales de su consejero delegado, además de casi US$ 225.000 para pagar su seguridad.



Cook, además, se ha convertido en uno de los consejeros delegados mejor pagados del mundo, con un salario de US$ 12,8 millones, casi el doble que hace un año, según la información remitida por Apple al regulador bursátil.



El aumento se ha hecho principalmente a través de un incremento de su bonificación, después de que Apple batiera este año sus previsiones de ventas y beneficios operativos, según detalla la cadena CNN.



El consejero delegado de Apple también recibió este ejercicio un paquete adicional de acciones de la empresa valorado en US$ 89 millones, lo que eleva el monto total de su retribución a unos US$ 102 millones.



Apple hizo públicos los salarios de sus ejecutivos tras conocerse en los últimos días que se enfrenta a varias querellas en los tribunales por ralentizar deliberadamente los iPhone más antiguos con el objetivo, según la compañía, de que las baterías durasen más.



Solo en Estados Unidos, se presentaron ya nueve demandas colectivas en los estados de Nueva York, California e Illinois, según el periódico Los Angeles Times, que también reportó otra demanda colectiva en Israel.



Los demandantes acusan a Apple de "violar sus obligaciones con los consumidores" al no avisar públicamente de que las actualizaciones de software ralentizan el funcionamiento de los modelos más antiguos.



Algunos usuarios denunciaron que la compañía estaba "interfiriendo intencionadamente" con "el uso y el valor" de sus teléfonos móviles, y presentaron acusaciones por fraude, publicidad engañosa y enriquecimiento injusto.

