Brasil cambia la hora con poco efecto

Los relojes de casi todo Brasil serán adelantados una hora en la medianoche de hoy con el inicio del llamado "horario de verano", que apunta a un ahorro de energía aún no calculado, pero que ha sido cada vez menor en los últimos años.



El cambio de horario afectará a los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias y al Distrito Federal de Brasilia, y estará en vigor hasta el 18 de febrero del año próximo.



La medida, que se aplica desde la década de 1980 y reduce de tres a dos horas la diferencia de la mayor parte del país con el huso horario del meridiano de Greenwich (GMT), estuvo en duda este año, pues su impacto en el consumo de energía ha sido cada vez menor.



Según cifras oficiales, el ahorro con el "horario de verano" en 2013 fue de 128 millones de dólares y cayó a 88 millones en 2014.



La tendencia se mantuvo en 2015, cuando se redujo a 51 millones de dólares, y en 2016 el ahorro fue de apenas 46 millones.



La agencia estatal reguladora del sector eléctrico ha atribuido esa tendencia a cambios en el padrón de consumo y a un aumento del uso de aparatos de aire acondicionado, que suelen ser encendidos durante la tarde, cuando se alcanzan los picos de temperatura.



Por esa razón, el Gobierno ha iniciado estudios técnicos que pudieran llevar a eliminar ese cambio de horario en cada verano austral, lo cual pudiera ser adoptado a partir del año próximo.



Pese a la poca eficiencia de esa alteración, hay sectores, como el turístico, que defienden el "horario de verano", pues propicia un período mayor de luz solar durante el día, lo cual tiene un impacto positivo en la economía de zonas playeras, como Río de Janeiro.