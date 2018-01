Brasil vuelve a marcar un récord de superávit comercial en 2017

Brasil obtuvo en 2017 su segundo superávit comercial récord consecutivo, con US$ 67.001 millones, una tendencia que podría moderarse en 2018 debido a un esperado aumento de las importaciones al calor de la recuperación que experimenta la mayor economía latinoamericana.



El excedente histórico del año pasado superó en 40,5% al de 2016, gracias a un aumento tanto del volumen como de los precios de las principales exportaciones del país, mostraron el martes datos oficiales divulgados por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC).



El resultado estuvo en línea con los US$ 66.000 millones proyectados por el mercado en la encuesta semanal que realiza el Banco Central y con la banda entre 65.000 y 70.000 millones estimada por el MDIC.



"La expectativa de los mercados era muy grande (...) Y las exportaciones crecieron por primera vez después de cinco años", dijo el ministro Marcos Pereira, que conduce el MDIC, en una rueda de prensa.



El funcionario agregó que las importaciones tuvieron su primera expansión en tres años debido a la recuperación que experimentó la actividad en 2017, tras dejar atrás una de las peores recesiones de la historia, que contrajo el PIB 3,5% tanto en 2015 como en 2016.



"Muestra una recuperación real de la economía", dijo Pereira.

El gobierno espera que la economía se expanda un modesto 1,1% en 2017 y un 3% en 2018.



Dólares

En diciembre de 2017, la balanza tuvo un superávit de US$ 4.998 millones (+13,2% interanual), que contribuyó a dejar bien atrás al récord previo de US$ 47.683 millones de 2016.



Las ventas al exterior sumaron US$ 217.700 millones a lo largo del año (+18,5% interanual), mientras que las importaciones acumularon US$ 150.700 millones (+10,5%).



"Es bueno para Brasil porque garantiza el ingreso de dólares. Hay un colchón de reservas muy alto y podría seguir aumentando. Esto permite que no cambie la percepción de riesgo del país", dijo a la AFP Raul Velloso, consultor económico y exsecretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación.



RELACIONADAS Temer firmó indulto navideño que puede dejar libres a condenados por corrupción By Bruno Scelza Temer firmó indulto navideño que puede dejar libres a condenados por corrupción Temer firmó indulto navideño que puede dejar libres a condenados por corrupción Temer va por reforma del sistema jubilatorio By EL PAIS Temer va por reforma del sistema jubilatorio Temer va por reforma del sistema jubilatorio Temer apoya asociación con Boeing pero vetará la venta del control de Embraer By Diego Ferreira Temer apoya asociación con Boeing pero vetará la venta del control de Embraer Temer apoya asociación con Boeing pero vetará la venta del control de Embraer

Brasil es un importante jugador del mercado internacional en soja, maíz, mineral de hierro, carne bovina y aviar y también ha crecido el aporte del petróleo, que en 2016 y 2017 tuvo sus primeros saldos anuales positivos de la historia.



En los bienes industrializados, el desempeño se sostiene en las ventas de automotores -con fuerte concentración en Argentina- autopartes y azúcar refinada, entre otros.



Los excedentes a favor en el intercambio con China y Argentina fueron uno de los motores de la balanza comercial 2017 de la mayor economía latinoamericana.



Ya para 2018, tanto funcionarios como economistas esperan una reducción del saldo comercial.



"La expectativa es de un superávit robusto, en el entorno de los US$ 50.000 millones, que sería nuestra segunda marca histórica, porque las importaciones van a aumentar más que las exportaciones", estimó el secretario de Comercio Exterior, Abrao Neto.



En la misma línea se posicionó Margarida Gutierrez, economista de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.



"La balanza va a disminuir un poco porque las importaciones deben crecer por un mayor ritmo de expansión de la economía. El PIB va a crecer con mayor intensidad que en 2017 y eso va a impulsar todas las importaciones de bienes de capital, de consumo, insumos industriales", dijo.

"Pero no será una caída grande", agregó.