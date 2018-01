Los cambios de impuestos que comenzaron a regir en 2018

Desde ayer, rige una serie de cambios en materia de impuestos que encarecerán la compra de artículos importados, algunas apuestas y —si en algún momento se reglamenta cómo recaudarlos— el uso de plataformas como Airbnb (para alquilar inmuebles), Netflix (para ver series y películas) o Spotify (para escuchar música).

Por otro lado, las empresas de software que venden localmente obtienen la exoneración del impuesto a la renta. Además, se agregaron dificultades para quienes tienen sociedades en paraísos fiscales y defraudar al fisco tiene desde ayer mayores penas .

Estas modificaciones están incluidas en la ley de Rendición de Cuentas y otras aprobados durante 2017. Según cálculos del gobierno, la suba de la tasa consular a las importaciones, el impuesto a los juegos de azar y que además las ganancias obtenidas por los apostadores paguen Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o a la Renta de No Residentes (IRNR), le reportará US$ 112 millones anuales.

Los que siguen son las principales modificaciones comentadas por Paula Garat de Brum-Costa Abogados, Gustavo Melgendler y Luis Aisenberg socio y director respectivamente del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG y Federico Camy socio de Guyer & Regules.

El "impuesto Netflix".

En la Rendición de Cuentas se incluyó un apartado vinculado a la tributación de empresas de la economía digital. El gobierno no estimó cuánto podría recaudar por este concepto, pero extraoficialmente se manejó una cifra cercana a los US$ 10 millones anuales.



Lo que se estableció fueron "una serie de excepciones a los principios de la fuente y de las territorialidad, por las cuales pasan a estar gravadas por Impuesto a la Renta y por IVA ciertas actividades prestadas total o parcialmente en el exterior", puntualizaron Melgendler y Aisenberg. Aquí se aplicará el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) o el IRNR según corresponda.



Toda la renta por producción, distribución o intermediación de películas cinematográficas y de tapes, así como las obtenidas por transmisiones directas de televisión u otros medios similares es considerada ahora de fuente uruguaya (hasta fin de 2017 era el 30% de la retribución por la explotación en el país).



Además las rentas obtenidas por entidades que realicen directamente la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, cuando el demandante se encuentre en territorio nacional serán consideradas 100% de fuente uruguaya y cuando el oferente o el demandante estén en el exterior (alcanza con que solo uno de ellos lo esté), se considerará 50% de fuente uruguaya (es decir se pagará el impuesto por la mitad de la renta obtenida).



En esa hipótesis entran plataformas como Netflix, Airbnb y Spotify. También las aplicaciones para vehículos Easy Go y Uber, pero en esos casos ya regía por decreto (las empresas lo pagan) y ahora se puso por ley.



El problema con las otras plataformas es que "hay que reglamentar cómo se va a cobrar" y no es algo sencillo, dijo Camy. "Con esto quizás buscan que Netflix, Airbnb, etc. se sienten en una mesa (como pasó con Uber y las otras de transporte) a ver si empiezan pagarlo, si no hay que buscar algún mecanismo de retención con alguna fórmula", agregó.



El impuesto empezó a regir, si bien no está reglamentado, "¿pero cómo pagan? La empresa del exterior estaría generando ya el impuesto", expresó.



Por otro lado, está el IVA para el que se consideran realizados íntegramente en Uruguay los servicios de mediación o intermediación prestados a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones, etc. cuando ambas partes se encuentren en el país o bien cuando tengan por destino, sean consumidos o utilizados económicamente en el país. "Estos servicios comienzan a estar gravados a la tasa básica de IVA (22%)", dijo Garat.



"La ley incluye la presunción de que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la contraprestación se efectúe a través de medios de pago electrónico administrados desde nuestro país", indicaron Melgendler y Aisenberg.