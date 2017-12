¿Cuáles son las celebridades estadounidenses más ricas de 2017?

Aunque George Lucas no se quedará con los más de US$ 450 millones que logró la última cinta de "Star Wars" en su fin de semana de estreno, de todas maneras el creador de este universo es la celebridad estadounidense más rica este 2017.



Según un ránking elaborado por la revista Forbes, el cineasta y productor posee una fortuna de US$ 5.500 millones, seguido más atrás del también director Steven Spielberg y sus US$ 3.600 millones y la conductora de televisión y dueña de su propia cadena Oprah Winfrey, quien posee un patrimonio de US$ 2.800 millones.



A continuación la lista compelta.

​

top 10 El ránking de las principales fortunas de 2017 1 George Lucas Fortuna US$ 5.500 millones 2 Steven Spielberg Fortuna US$ 3.600 millones 3 Oprah Winfrey Fortuna US$ 2.800 millones 4 Michael Jordan Fortuna US$ 1.400 millones 5 David Copperfield Fortuna: US$ 875 millones 6 Diddy Fortuna: US$ 820 millones 7 Jay-Z Fortuna: US$ 810 millones 8 Tiger Woods Fortuna: US$ 750 millones 9 Dr. Dre Fortuna: US$ 740 millones 10 James Patterson Fortuna: US$ 730 millones