Déficit fiscal baja a 3,3% del PIB en año a noviembre

El déficit fiscal bajó en los 12 meses cerrados a noviembre en 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y se ubicó en 3,3% del PIB según comunicó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ese déficit equivale a US$ 1.910 millones.

En tanto, el resultado primario de las cuentas públicas (previo al pago de intereses de deuda) fue de un déficit de 0,1% del PIB (US$ 57,9 millones).

El MEF señaló en un comunicado que "los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 30% del PIB, con un aumento de 0,1% del Producto respecto al mes anterior".

Eso se dio por una mejora de 0,1% del PIB en el resultado primario corriente de las empresas públicas (que pasó a 1,1% del Producto), ya que los ingresos del gobierno centralBanco de Previsión Social (BPS) "se mantuvieron estables en 29% del PIB".

Por su parte, los gastos del sector público no financiero "se situaron en 30% del PIB, reduciéndose 0,2% del Producto" respecto a octubre. "La caída obedeció a menores gastos primarios corrientes del gobierno central-BPS, en particular transferencias y gastos no personales, en la medida que los egresos de capital se mantuvieron estables respecto a octubre", agregó el MEF.

"En el caso de las transferencias se destacó la salida en la medición 12 meses del registro" del sector público, de un pago de "US$ 71 millones realizado en noviembre de 2016 asociado al acuerdo alcanzado entre el Estado y The Bank of Nova Scotia (por un crédito) en el proceso concursal de Pluna S.A.", expresó. El pago de intereses de deuda se mantuvo estable en 3,2% del PIB.