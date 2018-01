DGI contrata servicio de software de forma directa

Desde el primer día del año la Dirección General Impositiva (DGI) asumió el cobro, fiscalización y administración del Impuesto de Primaria. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró a fines de diciembre un gasto observado por el Tribunal de Cuentas para la contratación de forma directa (sin licitación) de una empresa que brindará "el servicio web y de impresión de recibos" para recaudar el tributo.

Según detalla la resolución del MEF, "la erogación proyectada asciende a la suma de $ 5.876.496 y US$ 3.355 IVA incluido". Es decir, que el gasto total es $ 5.972.851 o US$ 207.968 utilizando la cotización de ayer.

La empresa contratada es Garino Hnos. S.A. y la DGI utilizará para gestionar las tareas referentes al Impuesto al Patrimonio "un servidor adquirido recientemente" que aún se estaba configurando al momento de emitir la resolución.

El documento oficial señala que "a efectos de minimizar los riesgos que pudieran impedir la operatividad del servicio web, desde el primer día hábil del próximo año (en referencia a 2018), se entiende conveniente contratar por el año 2018, a la firma que hoy en día se encuentra prestando el servicio, dándole continuidad al proceso en esta etapa de transición".

La contratación directa fue observada por el Tribunal de Cuentas (TCR) "por considerar que la fundamentación de la contratación se basa en razones de oportunidad y conveniencia y no de legalidad". Sin embargo, como dicha observación es no vinculante, el MEF reitera el gasto basado en un artículo del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) que permite la compra directa "cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio".

Días atrás, la DGI comunicó que dispone en Montevideo de un local específico (en Mario Cassinoni y Colonia) para la atención personalizada de consultas vinculadas al pago del Impuesto de Primaria, mientras que en el interior "la mayoría de las sucursales tendrán este servicio". Además, también se pueden realizar consultas llamando al 1344 o en la web de DGI.

Desde 2018 el pago del tributo destinado a la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) se podrá realizar en cualquiera de las redes de cobranza aceptadas por DGI, por débito bancario o pagos electrónicos.