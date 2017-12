Diccionario financiero

CASAS DE CAMBIO

Las casas de cambio son aquellas empresas que, sin ser institución de intermediación financiera, realizan en forma habitual y profesional operaciones de cambio de monedas. Solo pueden realizar las operaciones permitidas, como compraventa de monedas y billetes extranjeros; arbitraje; canje; compraventa de metales preciosos; emisión y adquisición de órdenes de pago a la vista en moneda extranjera; compraventa de cheques de viajero; alquiler de cofres de seguridad; cobranzas y pagos; giros y transferencias domésticas; actuar como subagentes de empresas que realicen transferencias al exterior; transporte de valores para terceros. Las casas de cambio no podrán realizar operaciones reservadas a las instituciones, como ser la intermediación financiera, esto es tomar depósitos y dar créditos. El enfoque de supervisión está dirigido principalmente a monitorear los sistemas de prevención del uso de las entidades para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (Fuente: Banco Central)



INSTRUMENTO DE RENTA FIJA

Son bonos, letras, notas, obligaciones negociables, certificados de depósito y se denominan de renta fija porque pagan un interés predeterminado. Los inversores prestan recursos a los emisores de esos instrumentos. Estos últimos por su parte, reciben el dinero y se comprometen a devolver el capital en los términos y condiciones previstos además de un interés. Por eso, se dice que existe una gran similitud de estos títulos con un préstamo, como los acordados entre un banco y una empresa, pero se anotan dos diferencias fundamentales: el deudor (emisor) no conoce ni identifica a los acreedores (inversores) y los acreedores (inversores) pueden traspasar sus derechos de crédito a otros inversores sin necesidad de mantenerlos hasta el vencimiento, operando el bono en el “mercado secundario”. (Fuente: Banco Central)



BONO

Ante la necesidad de obtener recursos (dinero) por parte de las empresas y los gobiernos de los países para poder llevar a cabo sus actividades y proyectos, los mercados han desarrollado diferentes herramientas que permiten la obtención de los mismos.



Una de las herramientas más comunes que las empresas y los gobiernos utilizan son los bonos. Un bono es una forma de tomar un crédito. Los gobiernos y las empresas emiten bonos en forma de títulos o certificados por medio de los cuales se comprometen a devolver al comprador del bono una cantidad específica de dinero correspondiente al valor inicial del bono más unos intereses. Esto quiere decir que quien compra el bono da unos recursos a quien emite el bono y, posteriormente, el comprador del bono recibe su dinero además de unos intereses como retribución por no haber podido utilizar su dinero durante cierto tiempo.



Los bonos, se emiten y negocian (vuelven a ser comprados o vendidos) generalmente en las bolsas de valores. (Banco de la República de Colombia).

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Documentos representativos de derechos de crédito o derechos de propiedad que emiten quienes necesitan financiación (emisores) para ser vendidos en el mercado de valores a las unidades que ahorran (inversores).

MERCADO DE VALORES

Es el ámbito en el que se negocian los instrumentos financieros o valores. En el mismo interactúan quienes ofrecen dichos instrumentos (emisores), quienes los adquieren (inversionistas) y quienes facilitan su intermediación (bolsas, corredores, agentes de valores).

PRIMA

Es la cantidad de dinero que abona el tomador de un seguro (a veces coincide con la figura del asegurado o del beneficiario) a la compañía aseguradora, para poder contar con la cobertura de seguro contratada.

COBERTURA

Es el riesgo que cubre el seguro contratado con todas sus limitaciones, delimitaciones y exclusiones. (Fuente: Banco Central del Uruguay)

INSTRUMENTOS DE PAGO

Son medios que permiten transferir fondos a quien los posee. Al transferir al beneficiario los fondos necesarios, su librador puede extinguir una obligación de pago. En la actualidad disponemos de varios medios para realizar pagos (efectivo, cheques, letras de cambio, tarjetas de crédito y débito) y se prevé que existan más en un futuro cercano.

TARJETA DE CRÉDITO

Al titular le otorga una línea de crédito que le permite realizar compras y/o extraer efectivo hasta un límite previamente acordado. Se cobran intereses sobre el monto como en cualquier crédito extendido y algunas veces se cobra al titular una tarifa o cuota anual.

TARJETA DE DÉBITO

Permite al titular que sus compras sean cargadas directamente de los fondos que mantiene en una cuenta corriente en una institución financiera. Es una alternativa al uso de efectivo. (Fuente: Banco Central del Uruguay)



PRÉSTAMO

Es una operación financiera en la que una institución o persona (prestamista) entrega a otra (prestatario), una cantidad fija de dinero en determinado momento, con la condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un plazo determinado. La amortización (devolución) del préstamo puede hacerse al final del período pactado o a través de cuotas regulares (mensuales, trimestrales, semestrales) a lo largo de ese plazo. Los intereses se cobran sobre el total del dinero prestado.

CRÉDITO

Es la cantidad de dinero, con un límite fijado, que una institución pone a disposición de un cliente, generalmente en una cuenta a su nombre. Puede usarla en su totalidad en un único momento o ir retirando de a poco la suma que tiene a disposición. El cliente solo paga intereses por la parte efectivamente utilizada. Sin embargo, puede cobrarse además una comisión sobre el saldo no utilizado. (Fuente: Banco Central del Uruguay)

TIPO DE CAMBIO

El precio de la divisa y puede definirse como el número de unidades de moneda nacional que se necesitan para comprar una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo. cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar .

RÉGIMEN CAMBIARIO

Existen dos tipos fundamentales de régimen cambiario: el de tipo de cambio fijo y el de tipo de cambio flexible; en la práctica han existido variaciones de estos que han dado lugar a otros regímenes. En un sistema de tipo de cambio fijo el banco central se compromete a comprar y vender moneda extranjera a un precio dado en términos de la moneda nacional. Uruguay tuvo este tipo de esquemas (con alguna variante) con “la tablita” (entre 1978 y 1982) y la “banda de flotación” (entre 1990 y 2002). En un régimen de tipo de cambio flexible son la oferta y la demanda de divisas de los demás agentes económicos las que determinan su precio. Si el central interviene, se denomina “flotación sucia” (Uruguay desde 2002). (En base a Banco de la República de Colombia).

PRESUPUESTO FAMILIAR

Un presupuesto es un cálculo detallado de los ingresos y los gastos que se producen en un período determinado. La palabra presupuesto está formada por dos raíces latinas; pre, “antes de”, y supuesto, “hecho”. Significa, por lo tanto, “antes de lo hecho”. Tanto los ingresos como los gastos se clasifican en fijos y variables. Los ingresos y gastos fijos son los que tienen una presencia constante en el presupuesto, y cuyo valor no variará significativamente en el corto plazo. Por ejemplo, son ingresos fijos: los salarios, planes de ayuda del gobierno, pensiones y jubilaciones, intereses, alquileres y beneficios recibidos en forma regular. Y son gastos fijos: el pago por los servicios de electricidad, agua, teléfono fijo, alquiler, pago de cuotas de un préstamo (por ejemplo el pago de la casa propia), los gastos comunes (si vive en un edificio), boletos, celular, combustible, seguro y patente (si se tiene un vehículo). (En base a Banco Central del Uruguay)

AHORRO

El ahorro implica guardar una parte del ingreso disponible para usos futuros: postergar consumo hoy para consumir mañana. Por esto el costo de oportunidad de ahorrar es limitar el gasto en bienes y servicios en el presente. El ahorro puede servir para comprar a futuro bienes durables de montos altos (electrodomésticos, un auto, una casa), pagar la educación de los hijos, realizar un viaje, tener ingresos al jubilarse, poder afrontar gastos imprevistos sin necesidad de endeudarse (emergencias médicas, reparación de la vivienda) o incluso invertirlo para hacerlo crecer.

INVERSIÓN FINANCIERA

Cuando se adquieren activos financieros que dan un rendimiento a quien lo compra, se le denomina inversión financiera. Las inversiones financieras más conocidas son los depósitos a plazo fijo, los bonos y acciones. Algunas se pueden hacer con un pequeño ahorro y otras requieren montos mayores. (En base al Banco Central del Uruguay).

LIQUIDEZ

Es la capacidad del activo (depósito, bono, acción, etc.) de convertirse rápidamente en dinero, con poca pérdida de valor. Un depósito a plazo fijo a 180 días, es menos líquido, porque si se desea retirar el dinero antes de los días mencionados se debe pagar una penalización. Una inversión en un inmueble es también poco líquida, porque si se quiere obtener el dinero puede ser difícil vender el inmueble de forma rápida.

TASA DE INTERÉS

Es el precio del dinero. El costo a pagar por un crédito o el valor a ganar por invertirlo. En el caso de un préstamo, se expresa como un porcentaje de la cantidad prestada (principal) y generalmente en términos anuales. Cuando se trata de una inversión, se aplica sobre el mismo capital que se invirtió. La tasa de interés siempre tiene como referencia a la moneda en la que se realiza el préstamo o la inversión (En base al Banco Central del Uruguay).

CONSUMIDORES

Una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es un agente económico con una serie de necesidades las cuales intenta satisfacer en el mercado. relación de consumo. Es el vínculo que se crea entre quien provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como consumidor final.

PROVEEDORES

Toda persona o empresa que desarrolle profesionalmente actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

DERECHOS DE CONSUMO

Conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. (Fuente: IMPO - Wikipedia)

AGENTE ECONÓMICO

Los principales agentes que participan en un sistema económico son los hogares, las empresas y el gobierno. Estos agentes se relacionan de diversas maneras, por lo que haremos una primera aproximación para ubicarlos dentro del sistema económico de acuerdo con las actividades que realizan. Esta primera aproximación nos muestra que la principal actividad de las empresas es la producción, mientras que la de los hogares es el consumo. Así, las empresas producen los bienes para que sean consumidos por los hogares, mientras estos compran esos bienes para la satisfacción de sus necesidades. El gobierno es un agente con unas características especiales. Además de ser un agente económico como los demás, el gobierno también tiene la función de administrar y regular a los individuos que conforman el sistema económico. En este sentido, el gobierno es un agente económico pero también es el encargado de velar por el respeto de las reglas del juego que regulan al sistema económico.

POLÍTICA ECONÓMICA

Puede definirse como el conjunto de medidas mediante las cuales el Estado trata de afectar la economía; así, el Estado busca influir sobre la economía para tener impacto sobre tres aspectos fundamentales: la asignación de los recursos, la estabilización de la economía y la distribución del ingreso o de la riqueza. Los principales instrumentos para ello son la política fiscal (aquellos relacionados con los impuestos que cobra el gobierno, así como con sus gastos) y la política monetaria, la cual se usa para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. (Fuente: Banco de la República de Colombia)

USURA

Cuando se habla se usura, se está hablando del cobro excesivamente alto de intereses en un préstamo o préstamos que otorgue una persona u organización a la cual se le llamaría usurero(a). Los intereses que se cobran en los préstamos o créditos, tienen incorporada dentro de ellos la teoría de que ha de haber un precio justo y razonable a la hora de cobrarlos y que, por lo tanto, no se determinan exclusivamente con base en la oferta y la demanda de los créditos; es esta la razón de que los gobiernos de algunos países hayan establecido un límite máximo para el cobro de intereses en los prestamos, límite que recibe el nombre de tasa de usura. Esta tasa, si no es adecuada, pude propiciar el desarrollo de mercados no legales para los préstamos, sin embargo, su función principal es la de evitar que se cobren intereses muy altos a todas aquellas personas que soliciten créditos o prestamos. (Fuente: Banco de la República de Colombia).

LETRA DE CAMBIO

La letra de cambio es una orden escrita a través de la cual una persona (su librador) encarga a otra (el librado, que es una institución financiera) el pago de una suma de dinero a favor de una persona determinada. Opera entonces como otro medio de pago. Quien no tiene una cuenta corriente, y por lo tanto, no puede librar cheques, puede solicitarle al banco una letra de cambio. El cliente puede comprar este instrumento con dinero en efectivo o con dinero de su cuenta de ahorro, y emplearlo como medio de pago de igual forma que el cheque, dado que es una orden escrita a través de la cual su librador ordena al librado (banco) a pagar una suma específica. Quien recibe la letra de cambio, (es decir la persona a la que se le pagó) puede optar entre depositarla en su cuenta bancaria o directamente ir a cobrarla y hacerse del efectivo. (Fuente: Banco Central).

SISTEMA MIXTO DE JUBILACIÓN

Se define así porque coexisten un régimen de reparto con uno de capitalización. Si bien el Estado interviene por un sistema de aportaciones y prestaciones definidas en régimen de solidaridad intergeneracional (uno aporta mientras trabaja para pagar a los actuales jubilados y cuando se jubila, los trabajadores de ese momento aportan para pagarle), simultáneamente, según el nivel de ingresos del afiliado se incorpora un régimen de capitalización individual de aportación definida. En el nuevo sistema, los trabajadores de mayores ingresos tienen dos niveles de cobertura obligatoria, uno público y de reparto, y otro privado y de ahorro individual. Los trabajadores de menores ingresos se mantienen en principio exclusivamente en el sistema público de reparto, pero pueden hacer la opción de radicar la mitad de sus aportes personales en el sistema de cuentas individuales. El sistema de ahorro, es administrado por las AFAP. (Fuente: Banco Central)



CRÉDITO HIPOTECARIO

Son préstamos que tienen como garantía un inmueble o propiedad y permiten adquirir una casa o departamento y pagarlo poco a poco, dado que es más accesible adquirir una casa de esta forma que comprarla en un solo pago. Los préstamos hipotecarios suelen ser a plazos muy largos (pueden a veces superar los 30 años) y el monto prestado es alto. Es una decisión financiera muy importante, dado que compromete a una familia a pagar la vivienda durante muchos años y, si no se paga, se puede perder la casa (garantía del préstamo) porque el banco puede cobrarse la deuda atrasada mediante la venta del bien inmueble hipotecado.

SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero es el conjunto de instituciones y mercados que ayudan a conectar los ahorros de las personas con la necesidad de préstamos de otras personas o empresas. Incluye a bancos, compañías de seguros, fondos de pensión y los fondos de inversión, entre otros. (Fuente: Banco Central)

INTERÉS SIMPLE

Hay dos formas de calcular la cantidad de intereses que nos paga una inversión financiera o el costo que vamos a pagar al sacar un préstamo: interés simple o interés compuesto. En el interés simple, la tasa de cada período se aplica sobre el mismo capital que se invirtió o se solicitó prestado. Este interés no se reinvierte, por tanto la tasa de interés se calcula sobre el mismo monto inicial y así la cantidad de dinero correspondiente a intereses es la misma para cada año o período. Se utiliza generalmente para períodos cortos.

INTERÉS COMPUESTO

En períodos largos, el interés compuesto da un rendimiento más alto (si somos ahorristas) o un costo más alto (si somos tomadores de crédito o préstamo) que el interés simple, porque se genera interés sobre el interés acumulado, no solo sobre el capital inicial. El interés es reinvertido y agregado al capital inicial, convirtiéndose en el nuevo capital para el siguiente período y haciendo que la cantidad de dinero correspondiente a intereses sea diferente para cada año o período. Cuanto más tiempo se dejan los intereses en la cuenta de ahorro, mayor será el efecto del interés compuesto. (Fuente: Banco Central)

CANASTA FAMILIAR

Es el conjunto de bienes y servicios que consume una familia típica, y la entidad encargada de determinar los productos que la componen es -en Uruguay- el Instituto Nacional de Estadística (INE) con base en las encuestas de ingresos y gastos que realiza a los hogares a lo largo del país. Como no todos los hogares consumen lo mismo, el INE define la composición de una canasta de consumo que hipotéticamente corresponde a una familia promedio. Además de que la canasta familiar nos permite entender muchas cosas acerca de la manera como viven las familias colombianas y cómo distribuyen su ingreso, es utilizada para calcular el Índice de Precios del Consumidor (IPC). La canasta familiar se divide en rubros o categorías tales como Alimentos, Vivienda, Prendas de vestir, Salud, Educación, Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Transporte, entre otros. (Fuente: Banco de la República de Colombia)



MERCADO

Originalmente, un mercado era un espacio físico donde compradores y vendedores participaban cara a cara de distintas negociaciones, hasta llegar a un acuerdo o transacción. Hasta el día de hoy existen mercados como sitios de encuentro; piense en la querida feria o mercado callejero de alimentos. Por este motivo la idea de mercado se ha asociado a la de un lugar geográfico. Sin embargo, su definición es mucho más amplia: en economía, el mercado abarca al conjunto de compradores y vendedores de un bien o servicio y al mecanismo que permite la interacción de los mismos en determinado espacio, que puede ser tanto físico como virtual. Es en el mercado donde se realiza el intercambio entre personas que poseen bienes y servicios para vender, en un momento del tiempo y a un precio determinado (oferta), y las personas que desean comprar esos bienes y servicios, en un momento del tiempo y a un precio determinado (demanda). (Fuente Banco Central)

CHEQUE COMÚN

Es un documento de pago que se libra contra un banco donde el librador del cheque debe tener fondos suficientes depositados para cubrir el valor. (Fuente Banco Central)

CHEQUE DIFERIDO

Es una orden de pago que se libra contra un banco en el cual el librador, a la fecha futura de presentación estipulada en el propio documento, debe tener fondos suficientes disponibles a su orden para cubrir el valor del cheque. cheque cruzado. El cruzamiento constituye una limitación a los derechos del tenedor, quien no puede cobrar directamente el importe del cheque en la caja del banco sino que debe cobrarlo a través de otra institución bancaria. (Fuente Banco Central)

CHEQUE CERTIFICADO

La certificación consiste en una constancia, firmada por el banco en el mismo cheque, en que se establece que existen fondos disponibles en la cuenta del librador, para el pago del cheque. (Fuente Banco Central)

SUELDOS Y SALARIOS

Se trata de la remuneración que perciben los empleados privados y públicos a cambio del trabajo realizado en un determinado período. Puede ser en dinero o en especie (vales de comida, entrega de vestimenta o de una vivienda a disposición del trabajador, por ejemplo). También incluye primas, aguinaldo, salario vacacional o propinas.

INGRESO MIXTO O EMPRESARIAL

Es la remuneración que perciben los trabajadores por cuenta propia, con o sin local. Hablamos de ingreso mixto porque combina la remuneración que perciben por el doble papel que tienen, como dueños del capital del emprendimiento productivo y como trabajadores que aportan mano de obra a su propio emprendimiento.



DIVIDENDOS

Es la renta que reciben los accionistas de una empresa. Un accionista es una persona que ha comprado una participación en la propiedad de la empresa y por lo tanto tiene derecho a una parte de los beneficios. Fuente: Banco Central

DEPÓSITOS A LA VISTA

Una de las características más importantes de los depósitos a la vista, es que el titular puede disponer de su dinero en cualquier momento. Este tipo de cuenta posibilita la realización de operaciones bancarias tales como cobro y pago de sueldos, pagos, débitos automáticos, transferencias o retiros de dinero a través de cajeros automáticos, entre otras. Los depósitos a la vista pueden ser en cuentas corrientes o cajas de ahorro.



CUENTA CORRIENTE

El tenedor de una cuenta corriente puede efectuar pagos mediante la emisión de cheques.

CAJA DE AHORRO

Previamente a realizar sus pagos, debe retirar el dinero, a menos que haya dado una orden al banco para efectuar determinado pago o haya contratado el servicio de débito automático de las facturas correspondientes a sus gastos. Es la más utilizada para el cobro del sueldo. (Fuente: Banco Central del Uruguay)

DINERO ELECTRÓNICO

Son nuevos instrumentos emitidos por entidades no bancarias (en el caso de Uruguay reguladas por el Banco Central). En ellos se almacena dinero en efectivo (por ejemplo, tarjeta prepaga) y se los puede usar para realizar pagos (en comercios, de facturas, etc.). También se puede reconvertir a efectivo en cualquier momento. Tienen una operativa similar a la de las tarjetas de débito, con la diferencia de que no están asociados a una cuenta bancaria.

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Es una orden de pago -ya sea electrónica o en papel- autorizada por el pagador, a través de la cual se instruye a la Institución en la que tiene su cuenta, a transferir fondos desde esa cuenta a la del beneficiario designado, ya sea en la misma institución o en otra. (Fuentes: Portal Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Uruguay).

BANCA TELEFÓNICA

Las instituciones cuentan generalmente con un servicio telefónico para contactar a sus clientes actuales y potenciales. Se trata de la “banca por teléfono”. Es posible realizarla a través de sistemas programados que guían al cliente hasta la operación que desea efectuar o la información que desea obtener, pulsando determinadas teclas del teléfono. Otra posibilidad de realizar banca por teléfono, es a través de una comunicación directa con un empleado del banco. Esta segunda opción tiene como ventaja que es más flexible en el sentido que permite realizar determinadas operaciones y consultar acerca de cualquier información, situaciones que pueden no estar previstas en un sistema programado. Las operaciones que se pueden llevar a cabo por este medio, son aquéllas poco complejas que no requieren la firma del cliente por lo que por ejemplo, no se podrá abrir una cuenta bancaria por esta vía. (Fuente: Banco Central)

CAJERO AUTOMÁTICO

Son máquinas cuya función es dar dinero en efectivo o recibir depósitos en efectivo o en cheques, sin la intervención de personal y son administradas por instituciones financieras. Para poder operar, se necesita una contraseña numérica, llamada PIN. A través de los cajeros y utilizando una tarjeta magnética, usted podrá retirar dinero de sus cuentas, efectuar depósitos en efectivo y con cheques, consultar los saldos de sus cuentas, consultar cotizaciones, pagar recibos, realizar transferencias o cambiar su PIN. Los cajeros están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Las principales ventajas de los cajeros automáticos refieren a la sencillez y practicidad de su uso, en la medida en que no es necesario llevar mucho dinero encima, porque es posible retirarlo del cajero cuando se necesite. En relación a las desventajas podemos citar que: existen límites para las extracciones, se cobran comisiones por exceso de movimientos o por utilizar un cajero de otra red. (Fuente: Banco Central)



INFLACIÓN Y DEFLACIÓN

La inflación refleja el aumento de precios que alcanza a un conjunto amplio o generalizado de bienes y servicios, cuyo promedio supera la disminución en los precios de otros bienes y servicios, en el mismo lapso. Por otra parte, también tenemos la acción opuesta, que es la deflación: la disminución sostenida y generalizada de los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, ni una alta inflación ni una deflación son buenas para una economía, por eso es importante lograr la estabilidad de precios. Para esto, muchos países han adoptado metas concretas de inflación, donde las políticas del banco central se dirigen a asegurar que se mantenga dentro de ciertos límites, que suelen ser bajos pero positivos. De esta forma, se fija como meta un crecimiento lento de los precios, dado que en general existe consenso en que un alza pequeña y predecible, menor a los dos dígitos, ofrece un clima propicio para el crecimiento económico. (Fuente: Banco Central)

BANCA ON LINE

Permite utilizar los servicios y productos de una institución bancaria vía Internet. La mayoría de las instituciones ofrece el acceso a la “banca on line” como un servicio adicional. La institución bancaria le proporcionará un usuario y una contraseña para identificarse cada vez que ingrese en la página del banco. Muchas de las operaciones que se realizan en el banco, se pueden hacer por esta vía las 24 horas del día y sin desplazamientos: consulta de saldos, movimientos y transferencias entre cuentas y otros. Cada banco define las operaciones que sus clientes pueden realizar por Internet. Para dar órdenes por Internet, es necesario un contrato específico con la institución y usar contraseñas. Las principales desventajas son los fraudes que pudiesen ocurrir, que generalmente se vinculan con un mal manejo de claves y contraseñas. Si recibe un correo electrónico requiriéndole confirmación de su usuario y contraseña, no lo responda. Los bancos no piden este tipo de datos. (Fuente: Banco Central)

VALORES

La ley define como valor, a los derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes para poder ser transados en el mercado de valores. Estos derechos pueden ser de crédito o de propiedad. Cuando se trata de derechos de crédito hablamos de instrumentos de deuda. Cuando se trata de derechos de propiedad hablamos de partes o participaciones en el capital de una sociedad o en un fondo de inversión o en un fideicomiso. Son sinónimos de “valor” las expresiones: instrumento financiero, valor mobiliario o título valor. El mercado de valores es el ámbito en el que se negocian instrumentos financieros (valores). En el mismo interactúan quiénes ofrecen dichos instrumentos (emisores), quiénes los adquieren (inversionistas) y quienes facilitan su intermediación (bolsas, corredores, agentes de valores). (Fuente: Banco Central)

AFAP

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) son las entidades que administran los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual. Los aportes son recaudados por el Banco de Previsión Social (BPS) que los transfiere a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional elegida por el afiliado. En la Administradora, cada afiliado tiene una cuenta a su nombre y los aportes volcados se incrementan con las ganancias de las inversiones que realiza la administradora durante su vida laboral. Estas inversiones son reguladas por ley y controladas por el Banco Central (BCU). Las AFAP tienen exigencias de mantenimiento de un capital mínimo y deben llevar su propia contabilidad completamente separada de la contabilidad del Fondo de Ahorro Previsional. Actualmente hay cuatro AFAP en el mercado uruguayo: Unión Capital, SURA, Integración y República (esta última es estatal). (Fuente: Banco Central)

APORTE PERSONAL

El porcentaje de sueldo que se aporta para la jubilación es siempre el 15% del salario nominal del trabajador. Ese descuento del 15% puede quedar todo en el Banco de Previsión Social o puede quedar solo una parte y el resto ser enviado a su cuenta de ahorro individual en las AFAP, dependiendo del nivel de ingresos del trabajador. El 15% sobre los primeros $ 48.953 (a marzo de 2017) es la contribución al Banco de Previsión Social (si el trabajador no optó por el sistema mixto de acuerdo al artículo 8 de la ley); el 15% sobre sus ingresos entre $ 48.953 y $ 146.859 va obligatoriamente a la cuenta individual. En el Sistema Mixto existe un tope de aportación, así los trabajadores aportan el 15% de su salario nominal pero solo hasta el nivel 3 de aportación ($ 146.859 a marzo de 2017). Por encima de este valor, el trabajador no está obligado a realizar aportes ni al Banco de Previsión Social ni a la AFAP. Los valores cambian una vez al año, (Fuente: Banco Central)

VALOR NOMINAL

Es la cantidad de dinero que entrega el tomador original (inversor) por cada instrumento de renta fija que compre y es la suma que devolverá el emisor en la fecha de vencimiento al poseedor en ese momento (tenedor). En el caso de los instrumentos de renta variable, como las acciones, el valor nominal es el valor facial que surge del documento físico. También se puede definir al valor nominal como el valor de emisión o el valor facial en el caso de valores físicos.

COTIZACIÓN BURSÁTIL

​

El precio se determina por la oferta y la demanda del instrumento: Cuando el instrumento se negocia en una bolsa el precio que se determina en ese ámbito es lo que llamamos cotización bursátil.

COTIZACIÓN A LA PAR

Tomando en consideración un instrumento de valor nominal 100, la cotización está por debajo de la par cuando el precio en bolsa es menor de 100, si supera los 100 está cotizando sobre la par y cuando se ubique a un precio igual a su valor nominal, cotiza a la par. (Fuente: BCU)

MONEDA VIRTUAL

El Banco central Europeo (BCE) la definió en 2012 como un tipo de dinero no regulado, digital, que se emite y por lo general es controlado por sus desarrolladores, y utilizado y aceptado entre los miembros de una comunidad virtual específica.

CRIPTOMONEDAS

Son un subconjunto de las monedas digitales basadas en la criptografía. El prefijo cripto, proviene de la palabra griega kruptos, que significa oculto, secreto. La criptografía es el estudio de métodos de encriptación de información, principalmente utilizados para enviar un mensaje de manera segura y privada, y para la seguridad y autentificación de datos. Actualmente no existe una definición de criptomoneda en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. (Fuente: www.criptodivisas.com)

PROFUNDIDAD DEL MERCADO

Hace referencia al número de órdenes de compra y de venta existentes para cada tipo de activo financiero. Un mercado es tanto más profundo, cuanto mayor sea el número de órdenes de compra y venta que existen para cada tipo de activo financiero. Esto determina la posibilidad de obtener un precio adecuado de venta o de compra en el momento en que se desea realizar una operación. Cuanto más profundo el mercado más líquido será, es decir, más rápidamente se podrá realizar la venta de un instrumento y obtener los fondos resultantes o invertir un dinero en la compra del instrumento deseado a un precio razonable. (Fuente: BCU)

DINERO EN EFECTIVO

Los billetes y monedas en pesos son los únicos medios de pago de curso legal en Uruguay. Por lo tanto, ningún comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en efectivo, aunque sí podría rechazar otros medios de pago, como cheques personales o tarjetas de crédito y débito. El Banco Central del Uruguay, como emisor de moneda, tiene algunos cometidos que ejerce a través de su Departamento de Tesoro. Ellos son: administrar proactivamente el efectivo con la finalidad de contribuir a la eficacia del sistema de pagos del país, mantener el circulante en buenas condiciones, minimizar los riesgos de falsificación en billetes de moneda nacional, mejorando continuamente las seguridades e informando al público sobre la forma de identificar billetes falsos y difundir el acervo cultural en materia numismática. (Fuente: Banco Central)

BALANZA DE PAGOS

Registro sistemático de las transacciones económicas de un país con el resto del mundo en un período. Comprende las que se refieren a bienes y servicios, renta y transferencias corrientes, que se incluyen en la cuenta corriente, y los movimientos relacionados con transferencias de capital y activos y pasivos financieros, que se incluyen en la cuenta capital y financiera. Los saldos de ambas cuentas tienen idéntica magnitud y las diferencias se compensan en el rubro “errores y omisiones”. Si una economía registra un déficit en cuenta corriente (saldo en cuenta corriente negativo) debe financiarlo mediante una disminución de su patrimonio neto frente al exterior (disminución de la Posición de Inversión Internacional). (Fuente: Banco Central)



ENCAJE



Parte de los depósitos que los bancos reservan (es decir, fondos que no prestan mediante créditos) en forma de efectivo, depósitos en el Banco Central o adquiriendo títulos públicos, con el objetivo de hacer frente a eventuales retiros de depósitos. Se distingue entre los encajes obligatorios, que son establecidos por el Banco Central como medida para asegurar el normal funcionamiento del sistema bancario o para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, y los encajes técnicos, que son los que los bancos establecen en función de su conocimiento del negocio.

FUTUROS

Acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en un momento determinado en el futuro por un precio determinado. A diferencia de los contratos a plazo, los contratos de futuros se negocian normalmente en una bolsa. (Fuente: Banco Central del Uruguay)

CAMBIO DE MONEDA

Se llama así a toda operación en la que un determinado activo, instrumento financiero o medio de pago (billetes, cheques, depósitos, préstamos, etc.) pasa de ser expresado en una determinada divisa (la moneda de un país) a estar en una divisa diferente. Normalmente se entiende por cambio de moneda a la compraventa de billetes extranjeros: por ejemplo, usted se va de vacaciones a Brasil y cambia pesos uruguayos por reales (moneda de Brasil). Se puede hacer en bancos, casas de cambio y empresas de servicios financieros. (Fuente: Banco Central del Uruguay)

DESEMPLEO

Situación en la que se encuentran las personas que, teniendo cierta edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo a los salarios vigentes. En las estadísticas nacionales relevadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la base de las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se considera desempleado a toda persona de 14 o más años de edad que no tiene empleo pero busca activamente un trabajo remunerado o lucrativo y se encuentra disponible para comenzar a trabajar. Esta categoría comprende a las personas que trabajaron antes pero perdieron su empleo (desocupados propiamente dichos), incluyendo aquellos que reciben un subsidio estatal (los que se encuentran en seguro de paro), y aquellas que buscan trabajo por primera vez. (Fuente: Banco Central del Uruguay)



EXPECTATIVAS

Visión, punto de vista o pronóstico de los agentes económicos acerca de variables inciertas o acontecimientos futuros. Las mismas suelen relevarse a través de encuestas. Suelen ser acerca de la evolución futura de las principales variables económicas (inflación, actividad económica, cotización del dólar, empleo, resultado fiscal), en distintos horizontes temporales (mensual, cierre del año calendario, próximos doce, dieciocho y veinticuatro meses, siendo éste último el actual horizonte de política monetaria).

CENTRAL DE RIESGOS

Consiste en un sistema integrado que consolida la información proporcionada por las instituciones de intermediación financiera, Empresas Administradoras de Crédito, y Empresas de Servicios Financieros, con relación a los créditos directos y contingentes que éstas han concedido a personas físicas y jurídicas o a otras instituciones del sector financiero así como a los conjuntos económicos que los deudores integran. (Fuente: Banco Central del Uruguay)

COMMODITY O MATERIA PRIMA

Es un bien que posee características específicas, fácilmente determinables y comprobables, que permiten su comercialización desde cualquier origen hacia todo el mundo y que es considerado equivalente independientemente de su origen. En general, son productos que poseen mercados de gran volumen en los que suele regir un precio único de referencia para todas las operaciones. Se suelen utilizar términos como productos primarios o productos básicos para referirse a éstos. Son ejemplos de estos: el petróleo, el cobre, el oro, la soja, la carne, la leche en polvo, el arroz, el trigo, el maíz, etc..

BASE MONETARIA

Se encuentra compuesta por los billetes y monedas (emitidos por el Banco Central y puestos en circulación) en poder del público y de las entidades financieras y los depósitos en pesos de las entidades financieras en el Banco Central.. (Fuente: Banco Central de la República Argentina)

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)



Concepto que se utiliza como aproximación a la medición de la oferta de trabajo o fuerza de trabajo. En las estadísticas nacionales relevadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) comprende a las personas de 14 o más años de edad que tienen al menos una ocupación en la que vierten su esfuerzo productivo a la sociedad, o que, sin tenerla, la buscan activamente. Dentro de la PEA es posible distinguir dos categorías: los ocupados y los desocupados. Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU).

ORGANISMOS MULTILATERALES

Son una organización que se encuentra conformada por tres o más naciones cuya principal misión será trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que la integran. A través de ellos es posible arribar a consensos para poder implementar acciones concretas en relación a un tema y así poder mantener el equilibrio de intereses entre las naciones. El multilateralismo es un concepto ampliamente difundido dentro de las Relaciones Internacionales y refiere a la situación de varios países trabajando mancomunadamente en un mismo aspecto o cuestión. La Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros, son algunos de los organismos multilaterales más conocidos del mundo. Fuente: Definición ABC.

APRECIACIÓN DE UNA MONEDA

Incremento del valor de una divisa en términos de otras divisas. La variación del tipo de cambio permite comprar con una unidad de una moneda más unidades de otras. Los motivos que pueden hacer apreciar a una moneda o divisa son diversos y normalmente relacionados con una elevada demanda de ella; por ejemplo, la consideración de una moneda como de bajo riesgo de depreciación o un nivel de exportaciones muy alto de un país (lo que aumentará la demanda de la divisa para pagar las exportaciones) son causas que originan la apreciación de una divisa.

DEPRECIACIÓN DE UNA MONEDA

Es la pérdida de valor de la moneda de un país con respecto a una o más monedas de referencia extranjeras, que se produce por lo general en un sistema de tipo de cambio flotante. Suele producirse por las diferentes expectativas entre los países así como las distintas políticas económicas. Fuente: EnciclopediaFinanciera.com

VALOR DE USO

El concepto valor de uso se emplea para referirse el valor que tiene un bien para su poseedor considerando lo que este obtiene con su uso, en contraposición al valor de venta que sería el que otro está dispuesto a pagar por el citado bien. Este valor de uso es el que se considera para valorar los activos contables y se calcula como el valor presente de los flujos futuros que generará el bien durante su uso. La justificación del empleo del valor de uso y no el de venta es que muchos activos desarrollados a medida de las empresas tienen una difícil o nula capacidad de venta lo que hace casi imposible su valoración por otro método (maquinaria a medida del proceso productivo de la empresa que solo podría venderse como chatarra).

CAPACIDAD INSTALADA

La capacidad instalada, se refiere a la capacidad máxima de producción sostenida de una instalación como una central eléctrica, una fábrica de productos, planta de combustible, refinería de metales, minería, etc. [Fuente: enciclopediafinanciera.com]

ECONOMÍA DE MERCADO

Sistema basado en la libre interdependencia entre consumidores y productores que permite determinar los precios por medio de los cuales se tomarán las decisiones de gasto, inversión, producción. Es una forma de asignar los recursos de la economía.

FIDEICOMISO

Contrato por el cual una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio dequien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. El contrato debe individualizar al beneficiario, quien puede ser una persona física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso deben constar los datos que permitan su individualización futura. (Fuente: Banco Central Argentina)



INDEXACIÓN

Mecanismo mediante el cual los precios o los pagos de un contrato se ajustan para reflejar las variaciones del índice de precios. En Uruguay por ejemplo, los salarios de los trabajadores están indexados a la inflación prevista, si finalmente la suba de precios resulta mayor que la prevista se aplica un correctivo en el año o semestre siguiente.

UNIDAD INDEXADA (UI).

Es una unidad de valor que se va reajustando de acuerdo a la inflación medida por el Índice de Precios del Consumo. Esta unidad varía diariamente de modo que al cierre de mes acumula una variación con respecto al valor de la UI del mes anterior. En Uruguay es utilizada para dar créditos hipotecarios (entre otros), también para emitir deuda y para ahorrar. En este último caso, la UI tiene la ventaja de mantener el poder de compra del ahorro ya que evoluciona de acuerdo a los precios. (Fuente: Banco Central de la República Argentina e Instituto Nacional de Estadística)

VOLATILIDAD.

Grado de riesgo de un activo. Grado de dispersión de una variable aleatoria respecto de su valor medio. En el ámbito bursátil, la volatilidad de un título medida a través del coeficiente beta, representa la variabilidad que este tiene en sus rendimientos respecto del rendimiento de mercado.

TRADING.

Operatoria que consiste en la compra y venta de instrumentos financieros por cuenta propia, generalmente a corto plazo y con la expectativa de obtener beneficios rápidos. Por su carácter especulativo, exige un seguimiento atento y permanente de los mercados, ya que se trata de aprovechar pequeñas diferencias en los precios.

RIESGO DE MERCADO.

Riesgo de que una entidad sufra pérdidas por variaciones en el precio de mercado de sus activos, por ejemplo, de bonos y acciones. (Fuente: Banco Central de la República Argentina)

COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT).



Es la principal variable que se debe tener en cuenta al elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, ya que es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente. El CFT está compuesto por la tasa de interés nominal anual (TNA) y por todos aquellos costos asociados a la operación que impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos.

DURATION.

Es el promedio ponderado de la madurez de un bono, y se calcula como el plazo promedio de los cupones (renta más amortización), ponderados por los flujos de fondos descontados. Por lo tanto, la duration es una medida de la madurez y riesgo de un bono y su valor tiene una relación directa y positiva con el tiempo remanente de vida de un bono, una relación inversa con la proporción de amortizaciones parciales a lo largo de la vida del título, el monto de intereses y la tasa interna de retorno del título. [Fuente: Banco Central de la República Argentina]

ACTIVOS.

Conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona jurídica o física.

BALANCE CAMBIARIO

Resume las operaciones cursadas en moneda extranjera en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios y en el Banco Central, realizadas en un período determinado.

BALANCE DE PAGOS

Resume las transacciones económicas entre los residentes de un país y los del resto del mundo para un período dado. Pone el énfasis en la residencia de las partes intervinientes.

VENTAJA COMPARATIVA.

La habilidad de producir un bien o servicio a un costo de oportunidad más bajo que otro productor. Es la base económica de la especialización y el comercio. Fuente: Banco Central de la República Argentina]

FIRMA DIGITAL

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos gocen de una característica que únicamente era propia de los documentos en papel.

PLAZO FIJO

Es un contrato que se realiza con la entrega de dinero o títulos valores (títulos públicos o privados) por parte del cliente a una entidad financiera, por un plazo determinado. La entidad emite y entrega un “certificado de depósito a plazo fijo”, que es el instrumento que acredita y prueba la operación. El depósito puede ser hecho en pesos, dólares estadounidenses o -si existiera autorización del Banco Central- en otras monedas extranjeras). Esta cuenta devenga un interés por el plazo que media entre la imposición y el vencimiento del depósito. [Fuente: Banco Central de la República Argentina]

ACTIVO FINANCIERO

Son aquellos títulos valores -emitidos por entidades públicas o privadas- con la finalidad de obtener financiamiento del público para la realización de sus actividades (como acciones, títulos valores de renta fija, entre otras).

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB).

Es el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio, y es una medida de la contribución al PIB hecha por cada unidad de producción, industria o sector.

TASAS PASIVAS.

Son las que los bancos pagan al público por sus depósitos. Se denominan pasivas porque el dinero que el público deposita en el banco constituye una deuda para el banco (un pasivo). (Fuente: Banco Central de la República Argentina e Instituto Nacional de Estadística)

AMORTIZACIÓN,

Es el pago de capital que se va produciendo en la vida del título de deuda. Un título que repaga todo su capital al vencimiento tiene mayor volatilidad que otro que repaga el capital en cuotas.

TASAS ACTIVAS

Son las que los bancos cobran al público por los préstamos que otorgan. Se denominan activas porque el dinero que el banco le presta al público constituye un activo para la entidad.

SECRETO BANCARIO.

Impedimento que tienen las entidades financieras comprendidas en la Ley de Entidades Financieras de revelar las operaciones pasivas que realizan. Por ejemplo, los bancos no pueden dar a conocer los depósitos de sus clientes.

SPREAD.

Diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Indica la rentabilidad bruta sobre los recursos intermediados. También suele usarse como la diferencia entre un bono de un país X (por ejemplo Uruguay) y el de Estados Unidos al mismo plazo. Se toma el de Estados Unidos, porque está considerado como el activo más seguro del mundo.

SISTEMA DE PAGO.

Conjunto de instrumentos, procedimientos y sistemas interbancarios de transferencias de fondos que facilitan la circulación de dinero. Está compuesto, entre otros, por los cheques, las tarjetas de débito, crédito y dinero electrónico, los pagos móviles, las transferencias electrónicas, etc..

RIESGO DE CRÉDITO.

Riesgo de que el que concede un crédito no cobre el monto comprometido (capital y/o intereses), o en la fecha estipulada. Existe aún cuando el deudor esté al día con sus pagos. Es propio de la actividad financiera. (Fuente: Banco Central de la República Argentina)

AÑO BASE

Año que se considera como inicial en la elaboración de un índice. Estos últimos son instrumentos que resumen el comportamiento de varias magnitudes homogéneas (cotizaciones, etc.) a partir de un momento dado (año base); al que se le asigna un valor inicial.

AUDITORÍA

Inspección mediante el examen y revisión de las actividades financieras, administrativas y de cualquier otro tipo para comprobar la identidad de la situación real con la que se desprende de la documentación contable, administrativa, etc.

BENCHMARK

Referencia con la finalidad de realizar comparaciones. En el mercado financiero, se considera un benchmark a cualquier índice que se tome como referencia para valorar -por ejemplo- una cartera.

CAPACIDAD CREDITICIA DE UNA EMPRESA

Es la probabilidad de que la organización emisora pueda repagar la deuda en las condiciones acordadas. [Fuente: Banco Central de la República Argentina]

DIVISIÓN DEL TRABAJO.

Situación en la que los trabajadores realizan uno o pocos pasos en un proceso de producción complejo (como en una línea de ensamble).

ENDOSAR.

Significa transferir un cheque a otra persona. Quien transfiere un cheque debe previamente firmarlo en el dorso y colocar su nombre y apellidos completos y numero de documento (si se deposita, se le debe agregar el tipo y numero de cuenta). Los cheques comunes pueden tener solo un endoso y los cheques de pago diferido hasta dos.

FACTORING.

Operatoria por medio de la cual una persona (cedente) transfiere instrumentos de crédito -principalmente facturas y cheques- a otra (factor), que adelantará un porcentaje del monto de los mismos.

FLUJO CIRCULAR (DE INGRESOS)



Un modelo de la economía que representa cómo interactúan en los mercados, los hogares, los gobiernos y las empresas al intercambiar bienes, servicios y recursos productivos.

G-20.

El Grupo de los 20 (G-20) está integrado por los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales de: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea de Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.

INCENTIVOS ECONÓMICOS.

Factores que motivan e influyen en el comportamiento de las organizaciones y los individuos, incluyendo empresas y agencias gubernamentales. Los precios, las utilidades y las pérdidas son incentivos importantes en una economía de mercado.

IMPUESTOS

Pagos obligatorios sin contrapartida, en dinero o en especie, que las unidades institucionales hacen a las unidades gubernamentales. Pueden distinguirse impuestos que se imponen directamente a los individuos o a las empresas (como los impuestos sobre la renta, los ingresos derivados del trabajo y los beneficios), e impuestos que gravan determinados bienes o servicios (como el impuesto al valor agregado, IVA).

ÍNDICE DE PRECIOS

Índice que refleja el cambio proporcional promedio en los precios de una canasta específica de bienes y servicios entre dos periodos. Fuente: Banco Central del Uruguay.

PRUEBA DE TENSIÓN

Técnica de manejo de riesgos utilizada para evaluar los potenciales efectos de eventos específicos o escenarios posibles de riesgo sobre las condiciones de los bancos y otros intermediarios financieros.

RENTA DE LA INVERSIÓN

Rendimiento que produce el suministro de activos financieros; comprende los dividendos y retiros de cuasisociedades, las utilidades reinvertidas y los intereses.

INTERDEPENDENCIA

Situación en la cual las decisiones tomadas por una persona, o los eventos que ocurren en una parte del mundo o en un sector de la economía, influyen en las decisiones tomadas por otras personas, o en eventos que ocurren en otras partes del mundo o en otros sectores de la economía.

VENTAJA ABSOLUTA.

La habilidad de producir mas unidades de un bien o servicio que otro productor utilizando la misma cantidad de recursos. tasa efectiva anual (tea). Con el objeto de conocer con precisión el valor del dinero en el tiempo es necesario que las tasas de interés nominales sean convertidas a tasas efectivas. La tasa efectiva es aquella a la que efectivamente está colocado el capital. La capitalización del interés en determinado número de veces por año, da lugar a una tasa efectiva mayor que la nominal.

TASA INTERNA DE RETORNO (tir).

Tasa de rentabilidad interna del flujo de fondos que supone la reinversión de los ingresos en un título similar. Es la tasa a la cual el valor actual de los flujos de fondos es nulo.

(Fuentes: Banco Central del Uruguay y Banco Central de la República Argentina)

RENTA TEÓRICA PURA

Un cambio relevante que incluye la nueva normativa acerca de las jubilaciones por AFAP es la introducción del cálculo de lo que se denomina Renta Teórica Pura, realizada en base a los parámetros actuariales definidos por el Banco Central. Esta renta sería la que teóricamente podría obtener una persona que administrara su propia jubilación invirtiendo exclusivamente en títulos de mínimo riesgo. La Renta Teórica Pura será el nuevo parámetro regulatorio que permitirá a los usuarios -de manera estandarizada y sencilla según la visión del regulador- medir el impacto del gasto de gestión de las aseguradoras en la renta inicial que recibirán al momento del retiro. Fuente: Banco Central del Uruguay.

RIESGO CAMBIARIO.

Posibilidad de pérdidas producidas por variaciones del tipo de cambio entre la moneda nacional y la divisa de que se trate.

TIPO DE CAMBIO REAL

Indicador confeccionado por el Banco Central, que mide el precio relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales. A diferencia de los tipos de cambio real bilaterales, el tipo de cambio real multilateral mide el valor real del peso en relación a las monedas de sus principales socios comerciales. La ponderación de cada socio dentro del índice refleja su participación en el comercio total (exportaciones más importaciones) de nuestro país. Este índice tiene en cuenta las fluctuaciones de las monedas y de los precios de nuestros socios comerciales y es, por lo tanto, una medida amplia de la competitividad de la moneda. (Fuente: Banco Central de la República Argentina).

DEDUCCIÓN TRIBUTARIA

Esta figura puede llegar a ser un aliado del contribuyente al momento de la liquidación de impuestos: son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto para obtener el impuesto neto a pagar. Son otorgados mediante ley y tienen un valor determinado, muchas veces son porcentajes de valores y no montos fijos.

DECLARACIÓN JURADA

Es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma establecida por las leyes o reglamentos, la cual puede constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. Son sujetos obligados a la declaración: las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas que obtengan rentas computables; las empresas unipersonales, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sociedades no consideradas personas jurídicas. Fuente: Circulocontable.com.ar / Gestiopolis.com

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS NACIONALES (IPPN)



Indicador de la evolución en el tiempo de los precios de productor de un conjunto de bienes y servicios producidos en el país. Este indicador permite valorar a precios constantes la producción de distintos sectores que contribuyen al valor agregado de la economía. A partir de agosto de 2001 sustituye al Índice de Precios Mayoristas cumpliendo las mismas funciones que este.

INTERESES

Ingreso de los que prestan dinero o gasto de los que reciben prestado. Son una forma de ingreso de la inversión que les corresponde cobrar a los propietarios de ciertos activos financieros, depósitos, títulos de deuda, préstamos, y otras cuentas por cobrar, a cambio de haber puesto activos financieros a disposición de otra unidad institucional.

JUBILACIÓN POR SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

Promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 últimos años de servicios registrados en la historia laboral, con un tope igual al promedio mensual de los 20 años de mejores asignaciones computables actualizadas más 5%. En caso de que fuera más conveniente, se toma el promedio mensual actualizado de los 20 años de mejores asignaciones.

JUBILACIÓN POR AHORRO INDIVIDUAL

Al momento en que la persona cesa sus actividades habiendo configurado causal, o a partir de los 65 años por voluntad propia, debe contratar una renta vitalicia previsional con una aseguradora. El monto inicial se determina en función del saldo acumulado en la cuenta individual, su edad y sexo, reflejados a través de la expectativa de vida y la probabilidad de dejar causahabientes, y una tasa de interés técnico. Fuente: “Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto”.

LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA

El Banco Central del Uruguay (BCU) emite Letras de Regulación Monetaria (LRM) con el objetivo de regular la liquidez estructural del sistema financiero. Para cumplir con este propósito cuenta actualmente con dos instrumentos, las LRM en pesos uruguayos y las LRM en Unidades Indexadas (UI) -que ofrecen una cobertura frente a la inflación-. Las LRM en moneda nacional se emiten actualmente a plazos de aproximadamente 30, 90, 180, 360 y 720 días, mientras que las nominadas en UI son a uno y dos años. Para estos últimos plazos, tanto en moneda nacional como en UI, se brinda la opción al inversor de integrar las colocaciones en pesos nominales, o en dólares estadounidenses. Mientras que en todos los casos los servicios de amortización e intereses se pagan en pesos uruguayos. Fuente: Banco Central del Uruguay