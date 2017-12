Dragado río Uruguay: 4 empresas dan precios

Jan de Nul, US$ 39.988.000; Boskalis International, US$ 47.536.000; Van Oord, US$ 49.078.000; y finalmente Dredging International, US$ 50.897.000.



Los sobres fueron abiertos el pasado 20 de noviembre; la licitación es por el dragado de apertura y tres años de mantenimiento. Nosotros no somos expertos en dragados obviamente, pero por comparación con otros dragados habíamos estimado cifras inferiores, por lo cual aquellas divulgadas nos sorprendieron. No es menos cierto que el río Uruguay vista las últimas experiencias sufridas de crecientes y aterramientos durante largos períodos, ha sido de fuertes advesidades y costos a pérdida. Parece plausible entonces pensar que las empresas dragadoras con tales experiencias hayan presupuestado tales costos, y lógicamente procuran protegerse de nuevas sorpresas. Recordemos que hace casi tres años las condiciones climáticas del río Uruguay fueron duras, muy adversas, riadas cargadas, inundaciones, temporales, y por si fuera poco, en aquel momento la draga uruguaya estaba con desperfectos, que junto a otras especies indeseables han sido algunos de los contratiempos.







DEL 0 AL 187,1. Está previsto que las obras se efectúen en un plazo de 12 meses. Las obras se harán entre el kilómetro cero y el km 187,1 del río Uruguay, a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad), incluyendo el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, y los canales entre el km 187,1 y el km 206,8, puerto de Paysandú, a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad). En estas cosas del mar debemos ser pacientes y trabajar con optimismo, como lo está haciendo la CARU, y ver hasta dónde se puede llegar con tales objetivos. No sabemos si Paso Márquez Superior, un verdadero limitante por decenas de años, ya fue dragado, aunque se estaba en eso.



Seguramente estas cifras entregadas por las empresas dragadoras serán estudiadas cuidadosamente por la CARU para, en un plenario próximo, tomar las decisión final de aceptarlas o buscar otras soluciones.