Exportaciones crecieron 9,2% tras dos años de caída

En 2017 las exportaciones uruguayas crecieron en comparación con las registradas un año antes. Este mejor desempeño se vio impulsado por las ventas al exterior de los productos insignia de Uruguay en los últimos años: soja, madera, celulosa y carne, que fueron los que tuvieron una mayor incidencia positiva en este crecimiento.

En concreto, durante el año que acaba de terminar las colocaciones nacionales fuera de fronteras aumentaron 9,2% en términos interanuales y ascendieron a US$ 9.058 millones, de acuerdo a la información difundida ayer por el Instituto Uruguay XXI en su Informe Anual de Comercio Exterior. Este número contempla también lo que salió del país desde zonas francas. Las exportaciones desde territorio no franco sumaron US$ 7.820 millones (un incremento de 10,8% respecto a 2016), mientras que las de zonas francas ascendieron a US$ 1.950 (un aumento de 1,9% respecto al año previo).

Con la suba de las exportaciones registrada en 2017 Uruguay cortó con dos años (2016 y 2015) de contracción de las colocaciones en el exterior. En 2014, además, estas ventas apenas habían crecido: 0,3% interanual. Es por esto que en su informe Uruguay XXI destacó que el del año pasado es el crecimiento más grande desde 2011 (cuando las exportaciones se habían expandido 15,5% frente a 2010) "y finaliza además un periodo de tres años de estancamiento de las ventas externas uruguayas".

¿A qué responde el incremento de las colocaciones nacionales durante el año pasado? Según Uruguay XXI, sobre todo a los volúmenes colocados de ciertos productos. En este sentido, el trabajo del instituto recuerda que el índice de volumen físico de las exportaciones que confecciona el Banco Central (BCU) tuvo entre enero y octubre un aumento interanual de 29%. En esta línea, agrega que el año pasado los volúmenes exportados de soja y madera fueron los que tuvieron un mayor crecimiento, que logró compensar la disminución de los precios de estos dos productos. En tanto, celulosa, carne y arroz experimentaron un incremento "leve" tanto a nivel de precios como de cantidades vendidas.

Si se mira qué pasó con los diferentes rubros que Uruguay coloca en el extranjero, el año pasado la carne bovina se ubicó como el producto más exportado: sus ventas sumaron US$ 1.517 millones, lo que marcó una suba de 5,5% en comparación con 2016. Este aumento fue producto de un incremento de 1,5% en el precio promedio de exportación y también de un aumento de 4% en los volúmenes colocados. China se coronó como el principal mercado de la carne bovina uruguaya, dado que el 52% del volumen vendido tuvo como destino al gigante asiático.

El segundo producto más exportado el año pasado fue la celulosa, con ventas por US$ 1.327 millones, 7% por encima de las de 2016.

La soja ocupó el tercer lugar dentro del ranking exportador: US$ 1.189 millones de ventas, un aumento de 36% respecto al año previo. En este caso, la suba en los volúmenes colocados llegó a 40% en la comparación interanual.

Destinos.

Una vez más, China fue el año pasado el principal receptor de los productos uruguayos. El 28% de las mercaderías que salieron del país se dirigieron hacia allí, y estas ventas alcanzaron los US$ 2.549 millones, un aumento de 38% en comparación con 2016.

La soja fue el producto más demandado por China: tuvo una participación de 39% en el monto total de las exportaciones nacionales a ese país.

Brasil, en tanto, consiguió el segundo puesto, con el 13% de las exportaciones dirigiéndose al país fronterizo. "Este destino registró el mayor impacto negativo sobre las exportaciones uruguayas ya que los montos exportados disminuyeron 9%, lo que se explica principalmente por la reducción de las exportaciones de lácteos, trigo y arroz", indica el informe.

En el tercer lugar se colocó Países Bajos, que compró productos por US$ 534 millones en 2016, una contracción de 6% en términos interanuales. La celulosa fue el bien más demandado en este caso (sus exportaciones sumaron US$ 281 millones). Uruguay XXI aclara que Países Bajos es un "punto de ingreso para gran parte de las exportaciones uruguayas hacia la Unión Europea", lo que explica en parte este lugar tan alto en el ranking exportador por destinos. El bloque europeo en su conjunto, por su parte, alcanzó exportaciones por US$ 1.453 millones en 2017, una caída de 9% interanual.

El informe destaca el papel de Argelia durante el año pasado como comprador de productos uruguayos. El país africano ocupó el puesto número 11 dentro de los destinos más importantes, y fue el que tuvo el "mayor impacto positivo en las exportaciones de 2017 después de China". Es que las ventas a ese mercado pasaron de US$ 42 millones en 2016 a US$ 145 millones en 2017. Este salto es producto del aumento de las colocaciones de productos lácteos, que se multiplicaron por tres y llegaron a US$ 120 millones. Así, Argelia se convirtió en el segundo destino más importante para estos productos, y además compró trigo por US$ 25 millones.

Perspectiva.

El informe de Uruguay XXI también da cuenta de qué es lo que espera el instituto para 2018 en materia de exportaciones. En este sentido, indica que se prevé que las colocaciones uruguayas "continúen creciendo, aunque a un menor ritmo". Para el año próximo se estima que las ventas al exterior aumentarían alrededor de 1,5% respecto al desempeño del 2017.

"Este crecimiento se sustentará en precios de los commodities estables, una región que continuará creciendo —a tasas moderadas— y una demanda mundial débil", detalla el trabajo.

Consultada a mediados de diciembre acerca de las perspectivas para el sector exportador, la economista María Laura Rodríguez de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) había dicho a El País que se aguardaba que los precios internacionales de colocación tuvieran "cierta estabilidad en promedio" durante el 2018.

En aquella oportunidad Rodríguez había señalado que había expectativas de "una mejora" en las ventas hacia la región debido "a la mejor performance de la actividad en Argentina y Brasil", junto a la continuidad de la situación más favorable de Uruguay en precios relativos frente a los vecinos.

¿Cuáles fueron los productos más importados durante 2017?

El informe que Uruguay XXI dio a conocer ayer también da cuenta de qué sucedió con las importaciones durante el año pasado. Las compras de bienes desde el exterior, indicó el instituto, estuvieron "estables" en 2017. Si no se tienen en cuenta petróleo y derivados, las importaciones llegaron a US$ 7.395 millones, un aumento de 1,4% en términos interanuales.

La principal importación de Uruguay el año pasado fueron los vehículos, que sumaron US$ 705 millones, lo que marcó un incremento de 30% en comparación con el año previo. El 62% de este monto fue explicado por automóviles, el 30% por vehículos para el transporte y el 8% restante por tractores.

Las compras de vestimenta y calzado fueron lo segundo más importado por Uruguay en 2017: sumaron US$ 463 millones, un alza en términos interanuales de 15%. China es el proveedor más importante de esta mercadería, puesto que el 57% del monto importado tuvo como origen ese país; le siguió Brasil con 12%.

Las importaciones de plásticos, en tanto, se colocaron en el tercer lugar del ranking importador el año pasado, con compras por US$ 448 millones. En este caso, la región tuvo un fuerte protagonismo, dado que el 43% de las compras tuvieron como origen Brasil, Argentina y Chile.

El cuarto producto en importancia durante el 2017 fueron los teléfonos celulares, que presentaron un monto 11% por encima del que habían registrado un año antes (cuando fue US$ 316 millones).

Los productos farmacéuticos (con compras por US$ 273 millones) y las sustancias químicas (US$ 263 millones) se colocaron en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

El séptimo, en tanto, fue para las autopartes. El año pasado Uruguay importó estos productos por US$ 209 millones, según las cifras manejadas por Uruguay XXI en base a la información de la Dirección de Aduanas.

El principal origen de las importaciones fue China (tuvo una participación de 23% en el total comprado), y las ventas desde ese país crecieron 11% interanual.