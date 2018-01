Las exportaciones uruguayas crecieron 9,2% en 2017 en términos interanuales, con lo que sumaron en el año que recién terminó US$ 9.058,4 millones.



Este dato, en base a la información relevada por el Instituto Uruguay XXI y divulgada en la tarde de este martes por la Unión de Exportadores (UEU), toma en cuenta también lo que salió del país desde las zonas francas.



Si se mira qué pasó en diciembre, en tanto, se registró una contracción de 2,3% frente al mismo mes de 2016. Durante el último mes de 2017 las solicitudes de exportación ascendieron a US$ 690,7 millones.



Las exportaciones de soja, madera, celulosa y carne fueron las de mayor incidencia positiva en el crecimiento de 2017, mientras que las ventas de concentrado de bebidas y trigo registraron reducciones que tuvieron las mayores incidencias negativas en el año.



China fue el principal socio en 2017, con montos de US$ 2.459 millones, lo que implicó una participación del 28%. Lo siguen en importancia Brasil (13%), Países Bajos (6%), Estados Unidos (6%) y Argentina (6%). Si se considera la Unión Europea en su conjunto, las exportaciones hacia este destino totalizaron el año pasado US$ 1.453 millones (16%) del total.