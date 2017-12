Intercambio de ofertas entre Mercosur y UE

No precisaron detalles de las cuotas de acceso a los mercados ofertadas por ambos equipos negociadores en Bruselas, aunque sí dijeron que la UE no incluyó una nueva oferta en carne vacuna y etanol, dos de los productos que han generado mayor debate.



"Desde octubre hemos comenzado una discusión de cara a entender las ofertas de cada lado y explicar lo que no nos gustaba", indicaron las fuentes.