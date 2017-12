Solo Montevideo proveía agua potable para los buques

Días pasados arribó al puerto el crucero “Silver Cloud” salido de un puerto de Europa sin pasajeros, llevando a bordo únicamente una pléyade de trabajadores y técnicos especializados para, en los quince días del viaje a Montevideo, convertir sus comodidades interiores de crucero turístico cinco estrellas a nave “expedicionaria” para viajes al sur y a la Antártida. El periplo de esta nave incluía llegar a Buenos Aires para embarcar a más de 200 representantes de agencias turísticas, pero el barco vino primero a Montevideo. Y lo hizo así por las amplias facilidades que ofrece como puerto de servicios a la navegación internacional, donde todos, públicos y privados, se esfuerzan con responsabilidad para entregar servicios de calidad top. Y ello es producto de la experiencia de tres o cuatro siglos haciendo logística sin saberlo. Entre las múltiples operaciones que se llevaron a cabo para el “Silver Cloud” a bordo y en tierra, figura el embarque de agua potable para su consumo. Y esto es precisamente lo que deseábamos destacar: el puerto proveedor de agua potable por excelencia, y, agregamos nosotros, desde bastante antes de ser declarado Apostadero Naval por España en 1776. Queremos creer que el agua potable y la condición única y excepcional de puerto de refugio ante las inclemencias, fueron las dos condiciones básicas que le dieron a Montevideo atractivo y prestigio como puerto de servicios, además de madera y alimentos. Deberíamos tener un puerto que honrara lo que fuimos, por lo menos en infraestructura.







DATOS. El suministro de agua potable ha sido una larga tradición en Montevideo y viene seguramente de 1530, probablemente desde el viaje de Solís. Para ese propósito, a fin de demostrar la importancia del agua, en el año 1927 habían entrado al puerto de Montevideo 5.202 naves a las que les proveyeron en total de 100 mil metros cúbicos de agua: aquí tiene el lector una idea de la importancia del agua para los barcos.



En una época, en tiempos pasados, la administración del Puerto de Montevideo -cuyo presidente en 1927 era el estatista Alfredo Labadie- afirmaba que “el agua potable de Montevideo era reputada de excelente calidad y límpida, siendo provista por la empresa The Montevideo Waterworks & Cia. y es la misma que bebe la población de Montevideo”. Y esto lo suscribimos pues han sido los comentarios que hemos oído constantemente en los cruceros de turismo ante nuestras preguntas: el viejo puerto y el de hoy hacen lo mismo.



El puerto compraba el agua a la compañía inglesa (Cía. de Aguas Corrientes) a determinado precio y con el correspondiente plus se la vendía a los aguateros, y estos a los barcos con el correspondiente lucro; pero ahora es el puerto el que lo hace en exclusividad.



La capacidad de proveer agua a los barcos por parte del puerto se publicitaba a razón de 30 metros cúbicos por hora. En el siglo XVIII y hasta que apareció la Cía. de Aguas Corrientes inglesa, el agua para los barcos y para consumo de Montevideo provenía de la famosa Aguada donde había manantiales con agua cristalina y también pozos de agua potable (calle Pozos del Rey), la que para los barcos salían en pipas a bordo de los carros que las entraban a las lanchas por la calle Ituzaingó y Treinta y Tres, donde los carros se metían en el agua hasta más de la mitad de la rueda. Pero si dos milenios antes se construyeron en Egipto las pirámides, no debe haber sido problema llevar las pipas de agua desde la Aguada hasta el barco fondeado.



Todo lo que escribimos, y sobre todo la historia del Puerto de Montevideo, lo hacemos humildemente junto a los grandes historiadores para que los hechos históricos sean referencia perenne para quienes nos sigan.