Petróleo Brent subió 17% en año y cierra a US$ 66,9

Los futuros del crudo Brent, el referencial internacional (y para Ancap), subieron US$ 0,71 ayer, o un 1,07%, para cerrar el año a US$ 66,87 por barril. El Brent superó los US$ 67 por barril esta semana por primera vez desde mayo de 2015.

Por su parte, los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subieron US$ 0,58 ayer, o un 0,97%, a US$ 60,42 por barril, su cierre más alto desde junio de 2015. Así, anotaron un repunte de un 12% en el 2017 gracias a una sólida demanda y la caída de los inventarios globales. Los inventarios han caído casi un 20% desde sus máximos históricos de marzo.