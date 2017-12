La revolución del Bitcoin

Hoy estamos siendo partes de una nueva revolución, es cada vez más evidente. Desde la escritura, pasando por la industrialización y más cercano en el tiempo todo lo que vino después la creación de internet a cambiado nuestra forma de conectarnos con el mundo: Google, las redes sociales y los smartphones son una parte de esta gran revolución tecnológica que estamos atravesando.



En el ámbito financiero, desde la aparición de Paypal en 1998 como plataforma de generar transacciones usando solamente una cuenta de correo electrónico, hoy estamos frente a la revolución de un sistema que tiene como externalidad al Bitcoin: el Blockchain, el sistema para hacer transferencia de cualquier cryptomoneda (Bitcoin, Etherium, Neo, Iota, Litecoin, etc).



¿Qué es el Blockchain y cómo repercute en nuestra vida?



Entender cómo funciona el Blockchain sigue siendo complejo para todos los que no entendemos sobre informática, porque más allá que esto esté revolucionando lo financiero, su nacimiento y consolidación tiene que ver con procesos complejos. Para explicarlos en términos accesibles, el Blockchain que da vida a todas estas criptomonedas es una red de bloques de información interconectados que llevan la información de todas las transacciones realizadas, como un libro de contabilidad pero que no tiene un lugar físico, sino que está en todas y cada una de las maquinas que se conectan y forman el Blockchain.



¿Qué se diferencia con internet, donde también todas las computadoras del mundo están conectadas? La diferencia es sustancial: En internet toda nuestra información, cada una de nuestras acciones queda registrada en “servidores”, salas inmensas con millones de gigas de datos. En Blockchain la información no está en ningún servidor o lugar físico, por lo que si uno de los bloques cae, no se pierde la información que contenía. Otro punto importante del blockchain es el anonimato de las personas que realizan estas transacciones, esto tiene su parte buena y su lado no tan bueno.



Bitcoin, como criptomoneda (cripto viene del griego y significa escondido) es la externalidad de este proceso y lo que más está teniendo prensa en estos días. Pero debemos considerar que la madre de todo esto es el Blockchain y como forma de hacer transacciones puede volcarse a otras áreas o sistemas financieros tradicionales (bancos, entidades financieras) ofreciendo un plazo fijo en Bitcoin o hacer giros al exterior en cualquier moneda con comisiones mucho más bajas, cajeros automáticos de criptomonedas, entre otras. Las posibilidades son enormes y esto recién es el comienzo.

