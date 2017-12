Estas son las 10 personas más ricas del mundo

La lista de las personas más ricas del 2017 ya fue dada a conocer por Forbes. A su vez, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que se actualiza a diario, muestra quienes han sido los empresarios que más han incrementado su fortuna y quienes, debido al crecimiento y caída de las acciones de sus compañías, tienen un mayor patrimonio potencial.



El ranking es integrado mayormente por hombres originarios de Estados Unidos. Como ha sucedido en los últimos años, continúa creciendo la riqueza y los nombres relacionados con el mundo de la tecnología.

El empresario y filántropo estadounidense tiene un patrimonio neto de US$ 86 mil millones, lo que lo mantiene como el hombre más rico del mundo. Según el índice de Bloomberg, es la segunda persona más rica potencialmente, ya que debido a las acciones que posee en Microsoft (hoy dirigda por Steve Ballmer) su fortuna puede llegar a US$ 91.600 millones.

Uno de los mayores inversores del mundo también es la segunda persona más rica, con una fortuna neta de 75.600 millones de dólares, establece Forbes. El empresario nacido en Omaha (EE.UU.) tiene una fortuna potencial de US$ 85.500 millones, según Bloomberg.

El estadounidense de 53 años tiene una fortuna neta de US$ 72.800 millones, según Forbes. Si hoy decidiera vender todas sus acciones sería el hombre más rico del mundo, ya que su patrimonio potencial, según estima Bloomberg, es de US$ 100.000 millones.

4. Amancio Ortega

Fundador y expresidente de Inditex

Si bien la cadena textil propietaria de Zara ya no es presidida por el empresario español, este continúa siendo su principal accionista, lo que, además de su patrimonio neto de US$ 71.300 millones, le brinda un potencial de US$ 75.700 millones.