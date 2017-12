Novelas gráficas y ficción, entre los libros favoritos de Bill Gates

A menos de un mes de que cierre este 2017, comienzan los recuentos de lo bueno y lo malo que deja este año. Ni siquiera multimillonarios como Bill Gates se quedan fuera de esta tendencia, por lo que ha instaurado como tradición durante esta época lanzar un video a través de YouTube y su blog personal, en donde recomienda sus cinco libros favoritos, como una sugerencia para regalar cada temporada navideña.



La primera seleccionada en esta oportunidad es la novela gráfica "The best we could do", de Thi Bui, que relata la historia de una familia de refugiados vietnamitas que escaparon de su país en 1978.



La segunda obra recomendada es el relato de no ficción "Evicted: Poverty and Profit in the American City", de Matthew Desmond, seguida de la autobiografía del famoso comediante y cantante Eddie Izzard, "Believe Me: A memoir of love, death and jazz chickens".



Continuando con el tema de Vietnam, recomienda la novela de ficción histórica "The Sympathizer", de Vier Thanh Nguyen, y, por último, "Energy and civilization: a history", de Vaclav Smil, donde se relata cómo la búsqueda de recursos energéticos ha moldeado la historia de la humanidad.



