Noviembre, un mes de ofertas para comprar online desde Estados Unidos

TiendaMIA.com es una tienda online creada en 2014 con presencia en más de cinco países de América Latina, que nuclea todos los productos de los catálogos de Amazon, eBay y Walmart, los principales comercios online de Estados Unidos, permitiendo que el usuario pueda acceder desde una misma plataforma a una variedad de más de 1.000 millones de productos.



Desde sus inicios, la tienda online ha buscado adaptarse a las necesidades de cada mercado en el que opera, para satisfacer las necesidades de un público cada vez más exigente y con mayor acceso a información.



“Una de las principales razones del éxito de la compañía es que está orientada a facilitar el proceso de compra en el exterior y ha desarrollado una plataforma de vanguardia, acompañada de un equipo de atención al cliente eficiente que trabaja día a día para responder las demandas de los consumidores", afirma Juan Pablo Pereira, COO de TiendaMIA.com.



A través de este sistema, los uruguayos encuentran productos que no consiguen en el país. Desde herramientas, juguetes o ropa para niños, ropa para deportes, talles y modelos diferentes, hasta piezas y partes, herramientas o libros con una variedad de mil millones de opciones diferentes para todos los gustos y necesidades sin tener que viajar.



Ventajas.



Una de las principales ventajas de esta plataforma es la posibilidad de hacer todo el proceso de compra desde un solo lugar y recibirlo en la puerta de casa en todos los rincones del Uruguay con DAC o en alguno de los 6 pick-up center gratuitos en Montevideo.



EL COO agregó que aunque el mercado local ofrece varias opciones para traer productos desde Estados Unidos, luego el consumidor debe hacer otros trámites que complican la experiencia de compra y en la mayoría de los casos no muestran al consumidor el precio final a pagar. En TiendaMIa.com los consumidores no deben hacer ningún trámite adicional ya que la tienda online se encarga de todas las gestiones, incluyendo el trámite ante la Ursec para equipos electrónicos emisores de señales.



Otra ventaja es que comprando a través de esta plataforma, los usuarios pueden consolidar sus compras en un solo envío, optimizando el uso de las tres franquicias por año para compras online en el exterior.



“Esto no es posible si se compra en forma directa, porque estas tiendas en Estados Unidos no envían todos sus productos internacionalmente, e incluso si lo hacen, en muchos casos se envían los productos por separado, consumiendo así varias franquicias en una sola compra", agregó Pereira.



Noviembre, mes de descuentos Como todos los años, noviembre es el mes en el que los comercios en Estados Unidos ofrecen descuentos importantes para empezar a promover la temporada navideña. Así, durante todo el mes los uruguayos podrán acceder a un sinfín de ofertas y promociones imperdibles en Estados Unidos a través de TiendaMIA.com.



La plataforma también ofrece la posibilidad de adquirir estos productos difíciles de encontrar en el mercado local utilizando una gran variedad de métodos de pago. Entre los más destacados está la tarjeta prepaga Mastercard Prex-TiendaMIA que se tramita de forma gratuita, y permite hacer compras en el exterior a quienes no cuentan con una tarjeta de crédito internacional.