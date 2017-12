Nueva Chevrolet Equinox llegó para revolucionar a las SUV

Con más de 5.700 unidades Chevrolet comercializadas entre enero y octubre en el mercado de vehículos de pasajeros de acuerdo con los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), General Motors (GM) este año logró crecer en la competitiva venta de vehículos 0 Km.



Claudio D´Agostini, gerente general de GM Uruguay, destacó el desempeño local de Chevrolet en 2017, como resultado de un incremento del market share para posicionar a la marca alrededor del 14% en la participación de mercado.



A modo de cierre de año, GM Uruguay organizó una gran celebración en el Hotel de Campo La Baguala, ubicado a 25 minutos del Centro de Montevideo, que estuvo coronado con el lanzamiento de la nueva Chevrolet Equinox acompañada por la actualización de la Tracker.



Con la nueva Chevrolet Equinox y la renovada Tracker, GM busca ampliar y fortalecer su portafolio de productos entre los SUV, que es el segmento de mercado que muestra la mayor dinámica.



Chevrolet Equinox llega equipada con un motor 1.5 litros turbo que libera una potencia de 170 HP, que está asociada a una caja automática de 6 velocidades para sus dos versiones (LS y Premier).



Con este nuevo modelo, que combina el diseño y la tecnología en un justo equilibrio , GM Uruguay busca hasta redefinir el concepto de SUV a partir de las comunicaciones. "Desde General Motors sabemos que cada segundo es valioso y que por eso es necesario vivir más allá de los límites de una pantalla e incluso más allá de los límites de la mirada. Por eso decidimos reinventar el significado de SUV: Solo Una Vida", comentó D´Agostini, durante el animado lanzamiento donde también estuvieron presentes varios modelos históricos de la marca, junto a buena música y un asado criollo.



En equipamiento, la nueva Chevrolet Equinox cuenta con el exclusivo sistema MyLink Nueva Generación, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, con una pantalla de 7 u 8 pulgadas dependiendo de la versión. Con esta tecnología, es posible dictar y escuchar mensajes de texto y whatsapp a través del sistema de audio del vehículo, obtener condiciones del tráfico actualizadas a través de Waze, buscar puntos de interés e inclusive acceder a aplicaciones como Spotify. Además, la versión Premier cuenta con sistema de audio Premium Bose de 7 parlantes y cargador de celular inalámbrico.



En cuanto a la seguridad, las dos versiones de Chevrolet Equinox cuentan con airbag frontal y lateral tanto para conductor como para pasajero. además de airbag lateral de techo y sistema Isofix. También poseen sensores de estacionamiento traseros, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad y sistema de control de tracción.



Para la versión Premier, también cuenta con control de descenso de pendiente, sensor de estacionamiento delantero, asistente de estacionamiento automático, sistema de alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado.



El precio de venta para la versión LS es de US$ 39.990 y la Premier se ubica en U$S 45.990.



TRACKER. Por su parte, la Chevrolet Tracker exhibe un diseño completamente renovado y equipada con prestaciones de seguridad activa y pasiva.



Esta renovada SUV viene con caja automática de 6 velocidades de tercera generación y un motor 1.8 de 140 caballos de fuerza.



En cuanto equipamiento, cuenta con airbags frontales, laterales y de cortina y frenos ABS con distribución electrónica de frenado sumados a un pack de seguridad activa que incluye sistemas de alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego, alerta de cambio de carril y función de alerta de tráfico de cruce trasero.



La conectividad es uno de los puntos más fuertes de esta SUV, porque incorpora la nueva generación de MyLink y volante multifunción de cuero, computadora de abordo, control de velocidad crucero, techo solar eléctrico, encendido automático de luces con sensor crepuscular y cierre centralizado de puertas a distancia.



Su precio es de US$ 29.990 y de US$ 31.990 para la versión de mayor equipamiento.