Nueva emisión de deuda de Alibaba alcanzará los US$ 7.000 millones

La próxima emisión de bonos corporativos del gigante chino del comercio electrónico Alibaba alcanzará los US$ 7.000 millones con vencimiento de hasta 40 años, informó hoy la compañía en un comunicado.



La empresa, que espera que la oferta se cierre el próximo 6 de diciembre, había anunciado a comienzos de semana que ofrecería la adquisición de pagarés en dólares estadounidenses con los que espera conseguir fondos para "para propósitos corporativos generales".



Según publican diversos medios económicos, la demanda de los inversores para la compra de estos bonos alcanzó los US$ 41.000 millones.



El dinero obtenido se utilizará para fines corporativos generales, incluidas las necesidades de capital circulante, el reembolso de la deuda fuera de China y las posibles adquisiciones o inversiones en negocios complementarios.



Alibaba ya realizó una operación similar en el año 2014, con una oferta por US$ 8.000 millones, por lo que esta será su segunda visita al mercado de deuda en los últimos tres años.



De la oferta pública, un total de US$ 700 millones serán bonos al 2,8% de interés con vencimiento en 2023 a un precio de emisión por bono del 99,853% de su valor nominal, mientras que 2.550 millones serán al 3,4% con vencimiento en 2027 a un precio de emisión por bono de, 99,396%.



Además, otros US$ 1.000 millones serán al 4% con vencimiento en 2037 a un precio de emisión por bono del 99,863%; 1.750 millones al 4,2% con vencimiento en 2047 a un precio de emisión del 99,831%, y 1.000 millones al 4,4 % con vencimiento en 2057 a un precio del 99,813%.

