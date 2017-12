Nuevo KIA Rio llega renovado en versiones hatch y sedán

El nuevo KIA Rio llega en seis versiones tanto con carrocería hatch como sedán. Su motor es 1.4 de 16 válvulas y 100 cv, acompañada por una caja manual de seis velocidades o caja automática secuencial de seis marchas.



“Con este completamente nuevo Rio esperamos un desempeño en ventas aún mejor que la generación anterior”, dijo Bruno Peluffo, jefe de producto de KIA Motors Uruguay.



Desde su exterior, el nuevo KIA Rio exhibe su personalidad, con un diseño estilizado, donde se lucen las curvas suaves y aspecto deportivo, inclusive en las versiones sedán.



En materia de seguridad tanto activa como pasiva se destacan ítems como seis airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos ABS, discos de freno en las cuatro ruedas, control de estabilidad y tracción, así como apoyacabezas para todas las plazas.



Fabricado en su planta industrial de México, el nuevo Rio cuenta con más de 30% de utilización de acero de alta resistencia respecto a su predecesor.

Mientras tanto, en equipamiento presenta Bluetooth con mandos al volante, alarma, bloqueo central, volante con ajuste en altura y asiento del conductor con ajuste en altura.



Las versiones Plus además cuentan con luz diurna led, faros proyectados con luz de curva, cámara de estacionamiento trasera y techo solar eléctrico de doble posición. En tanto la versión EX Plus AT también llega equipado con control crucero de velocidad.



Su capacidad de baúl es de 325 litros y 505 litros para sus vesiones hatch y sedán respectivamente. Además el asiento trasero es rebatible 60/40, lo cual incrementa la capacidad de carga.



“La llegada del nuevo Rio significa para KIA Motors Uruguay un gran paso en satisfacer la demanda que el público uruguayo esperaba”, destacó Peluffo.



Su precio desde US$ 21.490 hasta US$ 25.990. Garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.