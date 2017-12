Nuevo Renault Grand Captur sube la apuesta en SUV

En el mercado local, Renault Grand Captur se presenta en dos versiones: Zen e Intense. Ambas vienen equipadas con el motor F4R, de cuatro cilindros, 16 válvulas, de 1.998 cc, inyección multipunto, que libera 143 CV de potencia. Está equipado con una caja de cambios manual de seis velocidades, con una opción automática.



Renault Grand Captur Zen cuenta con frenos ABS con distribución electrónica de frenado, encendido automático de balizas y asistencia al frenado de urgencia, sistema de control de estabilidad y de tracción, ayuda al arranque en pendiente, regulador y limitador de velocidad, cuatro airbags, doble sistema de anclaje Isofix, aire acondicionado, asiento del conductor regulable en altura, columna de dirección regulable en altura, computadora de a bordo, sistema eléctrico de alza cristales, sensores de estacionamiento traseros, tarjeta llave “Smart Card” para apertura, arranque y cierre de puertas con manos libres, con función global closing y encendido de luces remoto. El baúl, tiene una capacidad de 437 litros, esto es 128 litros más que el modelo anterior que llegaba de España.



En referencia al sistema multimedia, dispone de comando satelital de audio y telefonía en columna de dirección, conectividad Bluetooth para audio y telefonía Función Eco-Coaching y Eco-Scoring integrada al Media Nav.

Por su parte, la versión Intense, suma carrocería bitono, climatizador automático, cámara trasera de estacionamiento, sensor crepuscular y de lluvia, y tapizado en cuero.



El precio de venta de la versión Zen con caja manual es de US$ 27.990 y US$ 29.490 con caja automática. El Gran Capture Intense vale US$ 31.990 con caja automática. En todos los casos hay tres años de garantía o 100.000 kilómetros.