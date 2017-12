Oficinas en Hong Kong desplazan a las de Londres como las más caras

El mercado inmobiliario de Hong Kong continúa asombrando con números que no paran de subir. Por lo mismo, no es de extrañar que la ciudad con el suelo más caro del mundo haya desplazado a Londres como la urbe con las oficinas más caras.



Por primera vez desde 2013, la capital británica quedó en segundo lugar del informe de la consultora CBRE, luego de que el costo promedio de arriendo de una oficina en Hong Kong subiera un 5,5% este año, situándose en US$ 27.432 por cada espacio. Por su parte, los valores en Londres bajaron un 19% en este mismo periodo, llegando a US$ 22.665 como media.



La principal razón del aumento de precios en la ciudad asiática sería la fuerte entrada de capitales chinos a los negocios de la zona, que han expandido sus oficinas dentro del distrito financiero, ocupando un 19% de los edificios más importantes.

