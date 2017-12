Ofrecen a turistas en Río la experiencia de entrenarse como policías de elite

Una empresa comandada por oficiales de la Policía del estado brasileño de Río de Janeiro anunció un paquete turístico de aventura en el que los interesados podrán experimentar el intenso entrenamiento al que son sometidos los miembros de la tropa de elite de la corporación.



Entrenamientos de tiro (con armas que usan munición de plástico), cursos para usar arco y flecha, lanzamiento de cuchillos, operaciones de rescate de heridos, pruebas con obstáculos, camuflaje y buceo son algunos de los ejercicios que los turistas podrán practicar en un paquete previsto inicialmente para tres días.



La primera experiencia será realizada entre el viernes y el domingo de esta semana en un lujoso hotel en Buzios, un demandado balneario ubicado a 170 kilómetros de Río de Janeiro.



La firma Skull Experience, de propiedad de los oficiales de Policía y especializada en cursos de motivación y de entrenamiento físico para equipos de ventas, le promete a los turistas la experiencia de sentirse como un integrante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), el cuerpo de elite de la Policía Militarizada de Río de Janeiro.



Este batallón ha ganado fama gracias a las dos premiadas películas "Tropa de Elite" que tratan sobre el intenso entrenamiento al que son sometidos sus miembros y sus operaciones contra las bandas de narcotraficantes y de paramilitares que controlan las favelas de Río de Janeiro.



"Llegó el evento de aventura operacional que esperaba ¿Usted ya se imaginó vivir las experiencias de una tropa de Operaciones Especiales en un escenario paradisíaco?", asegura el mensaje con que la empresa patrocina su paquete turístico, lanzado en asociación con un popular portal de reservas hoteleras.



La oferta exige un pago de 1.089 reales (unos US$ 340) por pareja, con derecho a llevar dos menores de edad, por un paquete que incluye el entrenamiento policial, el hospedaje, la alimentación durante los tres días y un conjunto con camisetas, mochilas, gorros, cantimploras y otros utensilios necesarios para los ejercicios.



La oferta igualmente incluye una presentación artística del cantante Egypcio, exvocalista de un grupo de rock que compuso la banda sonora para las películas "Tropa de Elite".



"Pero no piense que será todo fácil. La experiencia es comandada por miembros del Batallón de Operaciones Especiales, entre ellos los mayores Ivan Blaz, actual vocero de la Policía Militarizada, y Luciano Pedro Barbosa de Lima, subcomandante del BOPE", asegura el anuncio publicitario.



Blaz y Barbosa de Lima son precisamente los socios de Skull Experience, la empresa nacida hace cuatro años y que hasta ahora se había limitado a ofrecerle cursos a equipos de ventas.



Según el diario O Globo, los oficiales de Policía pueden ser socios de empresas, pero no sus gerentes, algo que hasta ahora no ha sido aclarado por la dirección de la corporación.



El mismo diario recuerda que Río de Janeiro vive una grave crisis financiera que obligó al Gobierno regional a declararse técnicamente en quiebra el año pasado y a atrasar el pago de los salarios, incluso a los miembros de la Policía.



Este estado, el más emblemático de Brasil, también vive una intensa ola de violencia desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016, con cientos de muertos, incluyendo 120 miembros de la Policía, en enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes.