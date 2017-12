Parque de UTE: cuarta asamblea por falta de quórum

Los asuntos a tratar son simples: "una formalidad" pedida por la Auditoría Interna de la Nación y proponer una modificación en el plazo de inscripción de los accionistas. Pero para tomar una resolución valida se debía convocar por lo menos al 60% de quienes tienen acciones, lo que resulta complicado porque el parque eólico de Valentines tiene 10.054 inversionistas.

Por eso, no se alcanzó el quórum en las asambleas convocadas el 9 de octubre, el 9 de noviembre y el 16 del mismo mes. Ahora se realizó un nuevo llamado para el 11 de diciembre, donde se resolverá con el voto "de los que vayan", informó a El País el director en representación de los accionistas en Areaflin —firma que administra el parque—, Gonzalo Pérez Méndez.

Explicó que el orden del día de la convocatoria incluye ratificar la prima de emisión que se generó cuando se hizo el lanzamiento de las acciones al público y cambiar el estatuto para el registro de accionistas previo a las asambleas, esto último porque "al haber tantos accionistas, la Bolsa de Valores ha encontrado ciertas dificultades administrativas para la organización". Se propondrá que la inscripción para los inversionistas se abra siete días antes y se cierre dos días previo a la reunión de accionistas, ya que ahora "pueden hacerlo hasta un segundo antes de la asamblea".

Valentines fue la última emisión de UTE, que al igual que las anteriores captó una gran demanda: los inversionistas aportaron US$ 44 millones (US$ 20 millones de ahorristas minoristas y US$ 24 millones de inversores institucionales) para comprar acciones de Areaflin bajo la promesa de recibir una rentabilidad anual en dólares superior al 10%.

Pérez Méndez comunicó que la operativa del parque, que funciona desde enero al 100% y tiene una capacidad de producción de 70 megavatios (MW), sigue avanzando "de acuerdo a lo previsto" y que en abril de 2017 se realizará el reparto de utilidades anual.