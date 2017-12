Patrocinio de Fly Emirates deja a camiseta del Madrid como la más valiosa del mundo

Si hace cinco años el Real Madrid rompía todos los récords con un acuerdo de patrocinio para su camiseta de US$ 29 millones junto a la aerolínea Emirates, en el actual negocio del fútbol esa cifra ya no representa sorpresa.



Este mismo año, los merengues renovaron este mismo contrato por más de US$ 82 millones por temporada, convirtiendo a su camiseta en la más valiosa del mundo.



Completando el podio entre los patrocinios más costosos dentro del negocio del fútbol están el acuerdo de US$ 70 millones que mantienen el Manchester United con Chevrolet y el que el FC Barcelona recientemente firmó con la japonesa Rakuten por US$ 65 millones.



