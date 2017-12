Petróleo: países negocian por oferta

Hay "discusiones en curso sobre la duración de los ajustes de suministros más allá de marzo de 2018", confirmó ya el pasado 7 el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, en Viena.

Barkindo aludió así a la limitación de la producción petrolera en casi 1,8 millones de barriles diarios (mbd) que, sellada hace un año por 24 países productores, se mantiene desde el 1° de enero y ha contribuido a un considerable encarecimiento del crudo hasta niveles que no se veían en 36 meses.

Además de los 14 socios de la OPEP, al pacto se adhirieron los productores independientes Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Baréin, Brunei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur.

La decisión sobre una eventual prórroga del acuerdo será evaluada por los ministros de esos países el jueves en una reunión en la sede vienesa de la OPEP, precedida el mismo día por la 173 conferencia ministerial de la organización.

A pocos días de la cita, han surgido rumores de que Arabia Saudí y Rusia, los mayores productores del grupo y por ende sus líderes naturales, habrían alcanzado un pacto previo para dar luz verde a una prolongación de entre seis y nueve meses.

Sería la decisión esperada en los mercados después de que no sólo Riad sino otros responsables de la OPEP abogaran a su favor, lo que ha impulsado adicionalmente la tendencia alcista de los "petroprecios" en cerca de 20% desde septiembre.

La cotización del petróleo Brent, el de referencia internacional, alcanzó el viernes en Londres los US$ 63,42 por barril, con una subida del 0,58% respecto al cierre del día anterior y un avance acumulado del 1,77% en toda la semana.

El barril referencial de la OPEP supera los US$ 61, cuando hace un año se vendía en torno a los US$ 45. No obstante, el valor del crudo no ha vuelto al nivel de más de US$ 100 que mantuvo entre 2011 y mediados de 2014, antes de desplomarse hasta menos de US$ 30 a principios de 2016 por un fuerte exceso de la oferta.