Petróleo: producción de EE.UU. atenúa suba

Los futuros del Brent —de referencia para Ancap— cerraron con un alza de 18 centavos, a US$ 63,41 por barril. En tanto, el contrato del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos perdió 14 centavos, a US$ 57,16. El Brent llegó a cotizar hasta en US$ 63,91 por barril, pero retrocedió luego de que Ineos, operador del oleoducto Forties del Mar del Norte, dijo que no se había extendido la grieta que provocó su inesperado cierre hace una semana.

"La interrupción del oleoducto Forties continúa apoyando al mercado", dijo John Kilduff, socio de Again Capital. "Simplemente estamos observando esto para ver cómo reacciona el mercado al no tener estos barriles disponibles", complementó.

La producción estadounidense ha trepado un 16% desde mediados del 2016, a 9,8 millones de barriles por día (bpd), acercándose a la de los líderes del mercado: Arabia Saudita con 10 millones de bpd y Rusia con 11 millones de bpd. Esto ha socavado los esfuerzos de recorte de producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de un grupo de naciones fuera del colectivo, incluida Rusia, por equilibrar el mercado.