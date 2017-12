Philip Morris da un giro a su negocio para dejar atrás la venta de cigarrillos

Las restricciones a su venta a nivel global y la cada vez mayor conciencia de los consumidores de los efectos dañinos del tabaco han provocado un terremoto en la industria tabacalera en la última década.



Con ventas cada vez menores, firmas como Philip Morris se han visto forzadas a dar un giro en su negocio, el que irónicamente ahora estará enfocado en dejar de vender cigarrillos, el producto que los ha hecho famosos por más de un siglo.



El nuevo objetivo de la compañía es que para 2025, el 30% de los ingresos de la firma procedan de otros productos, más parecidos a un cigarrillo electrónico. Este tipo de dispositivos, al no quemar el tabaco sino que solamente calentarlo, evitarían inhalar gran parte de los componentes dañinos de los cigarrillos.



En el desarrollo de estos nuevos productos, la firma ya ha invertido más de US$ 2 mil millones en la transformación de sus plantas y otros US$ 2.500 millones en I+D, todo para lograr permanecer dentro de la industria y seguir atrayendo a aquellos consumidores que no tienen planeado abandonar este hábito, pero que desean seguir realizándolo con un menor impacto perjudicial para su salud.



