Promueven nuevas formas de producir cultura con calidad

La empresa uruguaya en el año 2012 se lanzó al mercado con su primer libro "Tu Patrimonio". BMR actualmente produce productos editoriales, audiovisuales, museográficos y de comunicación interpretativa, al tiempo que resuelve la totalidad de la infraestructura exigida por algunas de sus realizaciones.



“Nuestro foco está en los contenidos y el punto de partida, suele ser una buena imagen. En el producto final, esta será acompañada de contenido editorial de calidad, junto a un diseño que siempre apunta hacia la excelencia gráfica”, sostuvo Barriola.



Creada en el año 2012, la firma está integrada por un equipo interdisciplinario de profesionales, que involucra a diversos técnicos: cineastas, especialistas en museografía, antropólogos, paisajistas, arquitectos, diseñadores gráficos, fotógrafos, comunicadores, gestores culturales e historiadores y especialistas en patrimonio cultural y natural.



BMR asumió el desafío de aportar identidad a instituciones y empresas, a partir de respuestas funcionales y apropiadas, correctamente diseñadas y comunicadas, donde la componente cultural ayude al mejor posicionamiento, tanto local como internacional.



“Durante los últimos años, Uruguay ha cambiado en la gestión cultural, inclusive con el desarrollo de una carrera y formación de postgrado en el área, que contribuyen a una mayor especialización”, comentó Rey Ashfield.



“Hoy existen varias herramientas en nuestro país que permiten promover distintas iniciativas de contenido cultural”, indicó Barriola.

El Fondo de Incentivo Cultural (FI), que está bajo la órbita de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha contribuido a promover distintos proyectos en todo el país, además de diversas iniciativas impulsadas con el apoyo de instituciones y organizaciones privadas.



En el ámbito del MEC también hay Fondos Concursables para llevar adelante distintos proyectos culturales, además de los fondos no reembolsables que están dirigidos a recuperar la infraestructura cultural en el interior del país.



En tanto, Rey Ashfield señaló que desde el gobierno se debería realizar un mayor seguimiento de los proyectos culturales, por su impacto en la dinámica de la actividad con la creación de empleos y el desarrollo de nuevas economías.“Es preciso evaluar y medir los impactos económicos y sociales de los proyectos culturales, ya que son reactivadores de la actividad”.



La renuncia fiscal por proyectos culturales promovidos por el gobierno se ubica hoy en US$ 1,5 millones anuales aproximadamente.“Es un monto bajo frente a las posibilidades que ofrecen distintas iniciativas en el área cultural, que tienen una capacidad enorme de distribuir y democratizar la economía”, comenta nuevamente Rey Ashfield, para señalar que la recuperación de la infraestructura edilicia patrimonial no está contemplada en los fondos de incentivos estatales.



“Desde su creación, nuestra empresa tomó la responsabilidad social de agregar valor a la comunidad y ayudarla a crecer a partir del consumo de bienes culturales de excelencia”, concluyó Barriola.