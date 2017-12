Recaudación por tasa consular crecería 20% este año

En 2017 el fisco uruguayo recaudará gracias a la tasa global arancelaria (TGA) que se aplica a las importaciones que ingresan al país aproximadamente US$ 373 millones, según el Monitor Comex PwC, divulgado por esta consultora. Este monto implicaría un aumento interanual de 10% en la recaudación de la TGA.

En tanto, la recaudación por concepto de la tasa consular (TC) —otra carga que se cobra a las importaciones— estaría por encima de los US$ 120 millones, un 20% de incremento respecto al año pasado.

La última Rendición de Cuentas remitida al Parlamento el 20 de junio pasado incluyó un incremento de la TC a partir del 1° de enero próximo: la que se aplica actualmente es de 2%, y se llevará a 3% para las importaciones del Mercosur y a 5% para las que lleguen desde fuera del bloque.

Orígenes.

El trabajo de PwC también distingue qué mercados fueron los generadores más importantes de estas tasas. A noviembre de este año, China fue el principal responsable de la TGA. En concreto, las importaciones que ingresaron a Uruguay desde ese país explicaron el 50% de todo lo recaudado en esos 11 meses (US$ 172 millones). El segundo lugar lo ocupó Estados Unidos, mientras que el tercero fue para España.

Si, en cambio, se observa qué pasó con la TC, las mercaderías provenientes de Brasil generaron la mayor parte de su recaudación (US$ 25 millones), seguido por China (US$ 23 millones) y Argentina (US$ 16 millones).

Vehículos.

En octubre El País había informado que la suba de la tasa consular marcada para enero próximo impactará de forma más pronunciada en el sector automotor. Esto sucederá porque, junto con el azucarero, son sectores que no están comprendidos dentro del libre comercio intrazona que acordó el Mercosur en su creación.

Como los vehículos que entran a Uruguay se negocian por "fuera" del bloque, quienes importen estos productos a partir del año próximo pagarán una tasa de 5%, independientemente de su origen. Cálculos hechos por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) en aquel momento, indicaron que por el incremento de la tasa consular, a partir del año que viene el precio final de los vehículos sufrirá un aumento de alrededor del 3%.