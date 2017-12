Recién después de 2020, Amazon podría superar en ventas a Walmart

A pesar de que Amazon y el e-commerce se han transformado en el gran responsable de la caída de las ventas físicas, e incluso la quiebra de muchas cadenas minoristas, aún existe un competidor al que la firma de Jeff Bezos no podrá superar en los próximos años.



Según las proyecciones de ventas, la cadena estadounidense seguiría sobrepasando ampliamente al gigante del comercio electrónico, por lo menos hasta 2020, año hasta el que se tienen estimaciones.



Mientras que este 2017 Amazon lograría ingresos por US$ 176.700 millones, su competidor obtendría casi US$ 500 mil millones, y para 2020 la diferencia se mantendría, con ingresos de US$ 300 mil millones y US$ 540 mil millones, respectivamente, es decir, Walmart seguiría obteniendo un 66% más.