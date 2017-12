Para reducir consumo, Escocia establecerá valor mínimo a alcoholes

Uno de los países más famosos del mundo por su abundante y reconocida producción de whisky será el primero en introducir un precio mínimo a las bebidas alcohólicas para reducir su consumo.



Escocia será el pionero dentro de estas iniciativas, luego de que el Tribunal Supremo del Reino Unido ganara una batalla judicial de más de cinco años con la Asociación de Whisky Escocés, entidad que buscaba frenar el precio mínimo de US$ 0,65 por grado de alcohol en la venta de este tipo de productos.



De esta forma, si antes una botella de tres litros de sidra costaba desde US$ 4,7, ahora este mismo producto elevará su precio hasta los US$ 14,8 como mínimo, debido a la graduación alcohólica.



La principal motivación de esta medida es el rápido aumento que han tenido las muertes relacionadas con el alcohol entre los escoceses, las que han aumentado un 10% desde 2015, generando, en promedio, unos 670 ingresos semanales a hospitales locales y 24 muertes por semana.