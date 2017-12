Resultado del BROU y los bancos privados

La cita textual correcta del mencionado informe (titulado "Análisis general de cifras del Banco República) correspondiente al apartado "Resultados y rentabilidad" es la siguiente: "En el caso del BROU, el resultado anual de 2016 alcanzó los US$ 70,8 millones, mientras que en los 12 meses cerrados en junio de 2017 descendió a US$ 49,3 millones. Estas cifras contrastan con las utilidades que desde 2005 siempre superaron los US$ 100 millones y en algunos ejercicios rondaron los US$ 200 millones y hasta alcanzaron los US$ 300 millones en 2013 (solo un año fueron de US$ 27 millones, en 2009). Durante todo ese lapso el resultado del BROU siempre superó al cierre del año el de todos los privados sumados. Desde 2005 hasta la actualidad solo se observa en los 12 meses cerrados a junio de 2017 que los bancos de propiedad privada superan el resultado del BROU".

En diálogo con El País, el presidente de AEBU, Pedro Steffano, aclaró respecto al tema en cuestión que "durante todos los años anteriores siempre ganó más el BROU que los bancos privados".

Asimismo, el representante del sindicato bancario expresó que incluso las cifras a 12 meses cerradas a octubre marcan "que la diferencia (entre las utilidades del BROU y los bancos privados) se acortó a US$ 20 millones".