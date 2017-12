Río de Janeiro se aferra al carnaval para atraer turistas y superar crisis

"La alcaldía quiere potenciar el turismo. Es la solución para superar la crisis que vivimos", explicó a Efe el presidente de la Empresa Municipal de Turismo (Riotur), Marcelo Alves.



Aunque sin negar la grave crisis financiera de Río, Alves aseguró que no tiene impacto en el carnaval y que la intención de la alcaldía es hacerlo aún más visible en todo el mundo.



La financiación del carnaval fue una de las polémicas este año en Río de Janeiro después de que el nuevo alcalde, el exobispo evangélico Marcelo Crivella, anunciara que recortaría a la mitad los 26 millones de reales (unos 8 millones de dólares) de la subvención municipal para las famosas escuelas de samba del llamado "grupo especial".



El recorte provocó una lluvia de críticas y la amenaza de las escuelas de samba de limitar sus desfiles por falta de presupuesto, obligando el Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, a intervenir y a anunciar el aporte de los 13 millones de reales (4 millones de dólares) que dejó de dar el ayuntamiento.



"Está todo resuelto. La alcaldía siempre dio 1,8 millones de reales (570.000 dólares) por escuela. Lo que hicimos fue actualizar los valores", explicó Alves.



La prensa brasileña divulgó recientemente que Riotur intentó captar sin éxito 56 millones de reales (17 millones de dólares) con la venta de siete cuotas de patrocinio para financiar el famoso desfile de las escuelas de samba, aunque apenas logró recaudar 8,5 millones de reales.



El presidente de la empresa negó problemas de financiación y afirmó que el dinero que se busca es para aumentar la divulgación del carnaval, tanto en Brasil como en el exterior.



"No hay problemas de financiación, solo cambiamos el formato cuando asumimos", dijo.



"En la gestión pasada había una marca patrocinadora que cubría y pagaba los costos. Cuando entramos, contratamos profesionales de la mercadotécnica y publicidad, entendimos que es el mayor producto de la ciudad y del mundo. Hay 6 millones de personas que viven del carnaval, relacionándose con marcas y formatos diferentes", agregó.



"Lo que hicimos fue darle valor al carnaval, para que más marcas pudieran participar. Dimos más prioridad a las marcas del Carnaval que ya participan, lo que ya es un éxito, ya tenemos una victoria con esto", comentó Alves.



El funcionario subrayó que "tenemos un carnaval que se realizará maravillosamente bien, pero queremos más y más recursos para crecer, en logística, en su divulgación...Todo esto es bueno para la marca".



El presidente de Riotur destacó la unión de todas las esferas (municipal, regional y federal) para resolver "la crisis de seguridad" que vive Río de Janeiro, que este año registra ya más de 4.000 homicidios, entre ellos el asesinato de 112 policías.



"El turismo no cayó, solo no creció, los números siguen iguales. Lo que queremos es valorar lo que tenemos y que atrae a miles de turistas de todo el mundo, haciendo mucha propaganda en Brasil y en plazas emisoras de turismo para Río", dijo Alves.



En este sentido, destacó el anuncio del calendario de grandes eventos anunciado en septiembre por el Gobierno federal, que invertirá 200 millones de reales (63 millones de dólares) para atraer eventos de magnitud mundial a Río de Janeiro.



"Estamos muy entusiasmados", aseguró Alves.



El famoso desfile de las escuelas de samba del grupo especial está previsto para los días 12 y 13 de febrero.



Según Riotur, el carnaval de 2017 atrajo 1,1 millones de turistas a Río de Janeiro y movió 3.000 millones de reales (casi 1.000 millones de dólares)