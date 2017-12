La ARU teme por las "consecuencias" del paro en la industria frigorífica

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, dijo esta mañana que el conflicto entre los trabajadores del Frigorífico Solís y la empresa, que llevó a un paro de 48 horas en la industrias, "preocupa mucho" a la gremial.



En declaraciones al programa Inicio de jornada de Radio Carve, Zerbino reveló que ayer se comunicó con los ministros Tabaré Aguerre (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social), quienes le explicaron cómo se esta desarrollando la situación.



"Murro me explicó lo que había vivido (en la reunión tripartita que se llevó a cabo ayer), un acuerdo previo con el propietario de la empresa, que en la reunión de ayer no se hizo presente y mandó a un abogado que no cumplió con lo que se había prometido", contó el productor rural.

"No podemos ni debemos entrar a catalogar las posiciones de uno y otro, es un tema entre industria y sindicato", indicó Zerbino, aunque afirmó que "nos preocupan las consecuencias" del conflicto, ya que "el sector no está aguantando más presión ni situaciones que nos quiten rentabilidad".



El empresario explicó que en la ARU "estamos convencidos que vamos a tener dos años muy difíciles" y que "en estas condiciones el sector no puede producir y menos agregándole características de problemas internos del país". "Esperemos que este conflicto no dure y que se termine lo antes posible para el beneficio de todos", añadió.



Zerbino señaló que el lunes se hizo una solicitud para mantener una reunión con el presidente Tabaré Vázquez y se invitó a las demás gremiales del sector rural: "Esperamos poder explicarle la preocupación del sector. Suponemos que debe estar al tanto pero todo indica que no llegan a entender a cabalidad lo que pasa en el sector, queremos tener alguna idea de qué es lo que están previendo para el sector productivo en general".