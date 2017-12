Más salidas y gastos de uruguayos en exterior

Asimismo, el promedio diario que gastaron esos turistas en el exterior creció 16,1% en la misma comparación.

Los números divulgados por el Ministerio de Turismo indican que en total 1.509.604 personas viajaron al extranjero, con estadías promedio de entre 6 y 8 días. Ese conjunto de uruguayos pagó un total de US$ 943,1 millones (en dólares corrientes) que representan un gasto medio por persona de US$ 624,8 y un promedio diario de US$ 91,7.

El destino más elegido fue Argentina, adonde viajaron 993.679 residentes locales en los diez meses, significando 65,8% del total y marcando un aumento de 2,2% respecto a las cifras de 2016. La estadía promedio (5,2 días) en el vecino país cayó 4,8%, al tiempo que el gasto diario de los uruguayos (US$ 74,9) subió 8,4% —el gasto total ascendió a US$ 383,9 millones.

En segundo lugar aparece Brasil, con 287.716 visitantes arribados desde Uruguay (19,1% del total) y un incremento de 12,8% en relación al año anterior. Tanto los 7,7 días de estadía promedio como el gasto diario de US$ 69,7 mostraron un aumento (de 8,3% y 10,7% respectivamente) frente a los números del turismo emisivo hacia Brasil en 2016.

Luego aparece América del Norte y Central como destino, adonde fueron 92.214 uruguayos hasta octubre, lo que significa 27,8% más que el año previo. La estadía media (12,9 días) bajó 2,7% y el gasto diario (US$ 143,4) creció 21,6% respecto a lo registrado en 2016.

Al contrario de los destinos previos, los viajes de uruguayos hacia Europa disminuyeron 7,6% en el período enero-octubre —fueron 50.854 personas. Los 19,5 días que en promedio se quedaron los turistas locales en el viejo continente marcó una baja de 7% frente al año anterior, mientras que el gasto diario de US$ 145,4 experimentó un aumento de 39,2% y fue el mayor en dólares corrientes de los destinos relevados.

En tanto, hubo 28.875 uruguayos que viajaron a Chile (-16,6% que en 2016), 15.930 a Paraguay (-45,4%) y 34.907 que visitaron el resto de los países de América del Sur (26,2% más).