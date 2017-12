Santander vende la filial del Popular en EEUU por más de US$ 528 millones 

El Banco Popular, filial del grupo Santander, ha anunciado este viernes la venta de la totalidad del capital de su filial Totalbank, su filial en Estados Unidos, por un precio de US$ 528 millones a la entidad chilena Banco de Crédito e Inversiones (BCI).



La operación supone una plusvalía en las cuentas del Popular de 170 millones de euros (unos US$ 202 millones). Y tendrá un impacto positivo en su capital CET1 (fully-loaded) de 60 puntos básicos.



Asimismo, se espera que la operación tenga un efecto positivo en el capital CET1 (fully-loaded) de Grupo Santander de 5 puntos básicos, y un impacto no material en resultados.



La transacción está sujeta a las condiciones y autorizaciones regulatorias habituales, y se espera que culmine durante el segundo semestre de 2018, según recuerda el supervisor de los mercados.



TotalBank, adquirido por Popular en 2007, es un banco comercial con sede en el Estado de Florida y cuenta con 18 oficinas, unos 300 empleados y US$ 3.106 millones en activos.



"Estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos tras la adquisición del Banco Popular", ha comentado al respecto de la operación la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que ha puesto en valor que la entidad ha conseguido ampliar capital, fortalecer el balance y recuperar la confianza de los clientes de Popular tras su adquisición.



"Aunque TotalBank es un buen banco, no encaja con nuestra presencia en Estados Unidos, por lo que decidimos venderlo a BCI, una entidad sólida que conocemos bien", ha agregado la presidenta del banco cántabro.



Santander compró Banco Popular al precio simbólico de un euro tras su resolución el pasado 7 de junio de 2017 y, desde entonces, ha invertido 7.000 millones de euros (unos US$ 8.329 millones) para fortalecer su balance, tras cerrar con éxito la ampliación de capital del mes de julio. La venta de TotalBank estaba incluida en la valoración de Popular cuando se anunció la operación, ha explicado Santander.

