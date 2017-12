Scotiabank adquiere participación de BBVA Chile

Scotiabank anunció hoy que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) aceptó formalmente su oferta de adquisición del 68,19% de las acciones que posee en BBVA Chile, así como de su participación en ciertas subsidiarias, por un monto aproximado de US$ 2.200 millones.



Scotiabank ha celebrado un acuerdo definitivo con BBVA y prevé fusionar BBVA Chile con sus operaciones en el país, sujeto a la aprobación de los organismos reguladores.



Según informa el Diario Expansión de Chile, la salida de BBVA de ese país se debe a la baja rentabilidad del negocio para la entidad, por las dificultades que ha encontrado el banco para ganar tamaño y la masa crítica necesaria para competir con otros bancos del país. En ese contexto, cabe resaltar que el 75% del mercado de la región es controlado por los cinco primeros bancos, frente a la cuota del 7% de BBVA.



"En los últimos años, el grupo ha intentado elevar su presencia a través de compras, pero como siempre han reconocido los gestores de la entidad, los altos precios exigidos por los bancos de la región han sido un hándicap", señala Expansión.



De otro lado, la familia Said permanece como dueña del 31,6% del capital de BBVA Chile, manteniendo su participación en el accionarado.



Asimismo, la familia Said renunció a su derecho de preferencia de adquisición de las acciones pertenecientes a BBVA en BBVA Chile, pero se reservó el derecho de licitar todas o parte de sus acciones en la oferta pública de adquisición obligatoria que llevará a cabo Scotiabank.



Seguirán en el negocio

Según informan, la familia Said mantiene su intención de seguir participando en el negocio. Scotiabank resalta que los Said invertirían aproximadamente US$500 millones para convertirse en dueños de hasta 25% del negocio combinado, una vez que Scotiabank Chile y BBVA Chile se fusionen.



En ese caso, y si concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de aproximadamente 90 puntos base. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base si la operación concluye y la familia Said vende todas sus acciones a Scotiabank.



Crecimiento Scotiabank

La operación de venta coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. Las intenciones del banco son duplicar su participación de mercado en Chile a aproximadamente 14% y convertirlo en el tercer banco privado más importante del país.



“Nos da gusto haber llegado a un acuerdo con BBVA para adquirir sus acciones de BBVA Chile y nos entusiasma esta alianza con la familia Said y la oportunidad de construir un banco mejor en Chile”, comentó Brian Porter, presidente y director general de Scotiabank.



“BBVA Chile cuenta con una gran reputación de ofrecer productos y servicios financieros de primer nivel a sus clientes en todo el país y esta transacción demuestra una excelente sinergia entre ambos bancos con culturas centradas en el cliente", añadió.



“Esta adquisición nos permite crear un banco líder en Chile, sustentado por una sólida cultura de riesgos, y nos brinda la oportunidad de acelerar nuestra transformación digital y desarrollar un equipo de alto desempeño”, puntualizó Ignacio Deschamps, director de Grupo, Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank.