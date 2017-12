Siemens-Gamesa prevé recortes de personal

El fabricante eólico germano-español Siemens-Gamesa suprimirá "un máximo" de 6.000 empleos en 24 países, anunció ayer.



El grupo, que emplea a unas 27.000 personas, espera de este modo "seguir aumentando su competitividad" y procederá a supresiones de empleo, de las que ya se anunciaron 700, "en los próximos meses", precisó en un comunicado.



Por el momento no indicó qué países estaban afectados por la medida, pero subrayó que se iniciarán discusiones inmediatamente con los representantes de los trabajadores.



"Este plan [...] es una etapa necesaria para reforzar el grupo y consolidar su posición de líder en el mercado", subrayó.



Siemens-Gamesa espera una caída de su volumen de negocios en el ejercicio 2018, que termina a finales de septiembre próximo, hasta "entre 9.000 y 9.600 millones de euros" (unos US$ 10.446 y US$ 11.143 millones) frente a los 10.960 millones de euros (US$ 12.721 millones) del ejercicio 2017, concluido el 30 de septiembre, según cifras publicadas también el lunes.



Debilitado por una rentabilidad a la baja, el conglomerado alemán Siemens, que presentará el jueves sus resultados anuales, ha empezado a reencaminar sus actividades.



También se reforzó en terrenos considerados en expansión, como las turbinas o el equipamiento para explotación petrolera y gasística, y se alió tanto con Gamesa como con Alstom para formar dos gigantes en el ámbito de la energía eólica y de los ferrocarriles.



Según la prensa alemana, prevé la supresión de miles de puestos en su división de equipos para centrales eléctricas, afectada por una caída de los pedidos.



